Азаров обіцяє вивчати українську мову разом з Могильовим

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє вивчати українську мову разом з міністром внутрішніх справ України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні журналістам у селі Щасливе Бориспільського району Київської області, відповідаючи на запитання, чи впорався А.МОГИЛЬОВ із завданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вивчити українську мову.

«Ми будемо вивчати разом з МОГИЛЬОВИМ українську мову», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем’єр-міністр не став оцінювати якість вивчення міністром внутрішніх справ української мови.