Азаров обіцяє вивчати українську мову разом з Могильовим
10:40, 01 вересня 2010Політика
2668 0
Прем`єр - у селі Щасливе
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє вивчати українську мову разом з міністром внутрішніх справ України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні журналістам у селі Щасливе Бориспільського району Київської області, відповідаючи на запитання, чи впорався А.МОГИЛЬОВ із завданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вивчити українську мову.
«Ми будемо вивчати разом з МОГИЛЬОВИМ українську мову», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому прем’єр-міністр не став оцінювати якість вивчення міністром внутрішніх справ української мови.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter