Кримська Наша Україна - проти дострокового розпуску Верховної Ради

Рада Кримської організації партії «Народний Союз Наша Україна» проти дострокового розпуску Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Кримської організації НСНУ.

На позачерговому засіданні рада Кримської парторганізації прийняла рішення не підтримувати позицію Центрального виконкому партії щодо необхідності дострокового розпуску Верховної Ради України.

За даними прес-центру, після серйозної дискусії, що передувала такому рішенню, рада Кримської парторганізації висловилася за правове розв’язання політичної кризи в країні.

«Зараз немає юридичних підстав для такого важливого політичного кроку», - прокоментував рішення лідер кримських «нашоукраїнців» Володимир ЗДИРКО. Лідер парторганізації підкреслив, що єдиним компетентним органом, правомочним дати юридичну оцінку тих чи інших дій парламенту або Президента, є Конституційний Суд, який ще не прийняв рішення за запитом на дану тему. «Навіть якщо в країні в наявності політична криза, треба бути послідовними і залишатися в правовому полі, - сказав В.ЗДИРКО. - Давайте дочекаємося вердикту Конституційного Суду, і тоді вже визначатимемося, як нам бути». Інакше, вважає голова «нашоукраїнців» Криму, поспішні дії можуть тільки посилити негативні процеси в суспільстві і утруднити вихід з кризи.

Рада Кримської організації НСНУ прийняла рішення довести свою позицію до делегатів IV з`їзду партії, що відкривається 31 березня в Києві, і має намір запропонувати делегатам не підтримувати ініціативу Центрального виконавчого комітету про розпуск ВР і дострокові парламентські вибори без аргументованих на те юридичних підстав.