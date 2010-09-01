Після реформи українська армія буде маленькою, але бойовою

Реформування Збройних сил України здійснюватиметься у три етапи, заявляє міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це він сказав під час виступу у Національному університеті оборони України з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, “реформування Збройних сил не буде зведено тільки до скорочення, а має забезпечити збереження та нарощування бойового потенціалу”.

Як повідомив мінстр, у 2010-2011 роках передбачається стабілізувати ситуацію, що склалася у ЗСУ, вивільнити ресурси шляхом розформування та скорочення чисельності особового складу військових частин, які не входять до загальної структури ЗСУ, та отримати додаткові надходження коштів від підвищення ефективності економічної та господарської діяльності Міністерства оборони України.

На 2012-2013 роки передбачено провести заходи щодо реформування ЗСУ, оптимізувати їхню структуру та зменшити чисельність, забезпечити виділення достатніх ресурсів, насамперед фінансових, для подальшого реформування Збройних сил.

На третьому етапі, у 2014-2015 роках, передбачається розпочати подальший розвиток ЗСУ за рахунок внесення змін до структури бюджетних видатків Міністерства оборони та підвищити боєздатність Збройних сил.

“Передбачається Збройні сили мати невеликими за чисельністю, але боєздатними”, – наголосив М.ЄЖЕЛЬ.

За словами міністра оборони, під час проведення заходів реформування один з основних акцентів робитиметься на зміні системи управління ЗСУ, а також оптимізації та приведенні до типової управлінської ланки видів ЗСУ.

Зазнає удосконалення і розподіл Збройних сил України за функціональним призначенням.