Коаліція готова відправити у відставку нинішній склад ЦВК

Парламентська коаліція готова відправити у відставку нинішній склад Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ сьогодні біля Секретаріату Президента.

За його словами, сьогодні для цього є всі підстави, оскільки члени ЦВК порушують присягу. Однак В.КИСЕЛЬОВ відмовився говорити, чим саме вони порушують присягу.

У той же час він зауважив, що представники коаліції не хотіли б цього робити, однак додав, що у разі рішення Президента про дострокове припинення повноважень ВР депутати з правлячої коаліції встигнуть підготувати і прийняти проект постанови про позбавлення повноважень членів ЦВК.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 85 Конституції України, Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.