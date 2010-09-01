Ізраїльські дипломати ввозили українським політикам «сірі» автомобілі

Дипломати ізраїльського посольства в Україні незаконно ввезли до країни і продали дорогі автомобілі сумарною вартістю майже 3 мільйони доларів. Покупцями машин класу «люкс», які ввозилися до країни за «сірими» схемами, що передбачає відхід від сплати податків, виступили українські політики і члени їхніх сімей. Про це йдеться у довідці Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю (ГУБОЗ) Міністерства внутрішніх справ України, яка потрапила у розпорядження «Дзеркала тижня».

Як вказується у документі, під час оперативно-розшукових заходів співробітниками ГУБОЗ було отримано інформацію про те, що аташе посольства Ізраїлю в Україні Аркадій Бабицький, Єлі Гор і Юла Гор причетні до незаконного ввезення та реалізації товарів на території країни, а саме легкових автомобілів.

У довідці зазначається, що у 2009—2010 роках аташе диппредставництва ввозилися і продавалися машини: Bentley Brooklands, Bentley Arnage, Aston Martin DBS, BMW X6, Mercedes-Benz S 65 AMG, Mercedes-Benz G 55 AMG, Mercedes-Benz SL 550, Mercedes-Benz S 600 L, Mercedes-Benz CL 550, Lexus ES 330, Lexus LX 470, а також Infiniti FX 35.

При цьому на запит ГУБОЗ у міністерстві закордонних справ України повідомили, що посольству для службового використання дозволяється ввозити з митними та податковими пільгами автомобілі за кількістю дипломатичних посад плюс автобус і вантажний автомобіль. Дипломатам також дозволяється ввезення на пільгових умовах одного автомобіля, ще одна машина може бути ввезена для потреб повнолітнього акредитованого в міністерстві закордонних справ члена сім`ї дипломата, який проживає разом з ним. При цьому відчуження автомобілів посольства і його персоналу без сплати податків і митних зборів дозволяється лише через 10 років.

«Згідно з отриманими від Державної митної служби даними, аташе Бабицьким Аркадієм ввезено 4 автомобілі, аташе Гор Єлі - 5 автомобілів і Гор Юла - 3 автомобілі», - вказується у довідці ГУБОЗ. У документі наголошується, що, за даними МЗС, аташе Аркадій Бабицький офіційно зареєстрував лише автомобіль марки Daihatsu Sirion AT 1.3., аташе Єлі Гор офіційно зареєстрував лише автомобіль Infiniti FX 35. При цьому на ім`я Юли Гор не зареєстровано жодної машини.

«Отримавши необхідні документи від представників Посольства Держави Ізраїль для розмитнення та ввезення автомобілів на територію України службові особи Київської центральної спеціалізованої митниці, діючи на користь третіх осіб, зловживаючи службовим становищем, умисно у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу вносили дані про транспортний засіб, а саме: надавали статус автомобілю для постійного використання транспортного засобу, порушуючи вимоги законодавчих та нормативних документів, які регулюють митне оформлення транспортних засобів, що тимчасово ввозяться в Україну для офіційного (службового) використання дипломатичними, консульськими установами та їхніми працівниками», - мовиться у довідці ГУБОЗ.

Дане свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане Київською центральною спеціалізованою митницею із вказівкою статусу транспортного засобу для постійного використання, надає право проводити державну реєстрацію та зняття з обліку для реалізації транспортного засобу підрозділами МВС України.

Співробітниками ГУБОЗ вже направлені запити до правоохоронних органів США та Німеччини з метою встановлення законного походження документів, які подавалися до митних органів при ввезенні транспортних засобу на територію України.

Згідно з даними ГУБОЗ, більша частина зазначених автомобілів вже реалізована. Їхніми покупцями стали відомі українські політики і члени їхніх сімей. Зокрема, Bentley Brooklands придбав колишній віце-прем`єр Віталій Гайдук. Bentley Arnage купив екс-депутат Київської міської ради Ігор Скосар.

Aston Martin DBS придбав перший заступник голови Київської обласної ради Юрій Павлов.

У той же час дочка українського віце-прем`єр-міністра Сергія Тігіпка Ганна купила Mercedes-Benz SL 550. А депутат Луганської облради Сергій Шахов придбав Mercedes-Benz S 600 L.

В ізраїльському диппредставництві повідомили «Дзеркалу тижня» про те, що нічого не знають про інцидент з незаконним ввезенням і продажем автомобілів. Як уточнила заступник посла Ольга Дольбурт, вони вже звернулися з відповідним запитом до українських правоохоронних органів з метою прояснити ситуацію.

У свою чергу заступник голови Держмитниці Степан Дериволков не зміг підтвердити або спростувати «Дзеркалу тижня» факт незаконного продажу дорогих автомобілів. Він пояснив це тим, що «співробітники УБОЗ вилучили у Київської центральної спеціалізованої митниці всі документи, які стосуються даної справи».

Дериволков також уточнив, що йому невідомо, чи порушено кримінальну справу за фактом незаконного продажу автомобілів.

За словами заступника голови Держмитниці, якщо інформація про участь ізраїльських дипломатів у незаконних схемах з ввезення та продажу дорогих машин підтвердиться, то це стане першим випадком в історії України.