Як регіонали єднали Україну (фоторепортаж)

Суспільство кипить. Або, принаймні, закипає. Сьогодні у метро знову почув політичні дискусії. Цього не пам’ятаю, мабуть, ще з початку 2005-го.

Виходжу на Хрещатик – відчуваю повне дежавю – два майдани, причому на тих самих місцях, де й більше, ніж два роки тому. Але перший - помаранчевий – поки що мовчить. Лише прапори, немов списи, дивляться у різні сторони.

Блакитний, той що на Європейській площі, вже кипить. Це коаліція зібрала Форум національної єдності. Прийомчики старі: по Хрещатику гучно їздять автомобілі з прапорами Партії регіонів.

З блакитного екрану, що на “Європейці”, видно обличчя Лілі Подкопаєвої. Вона у блакитному светрі і говорить про єднання нації. Кандидатка в спортивну збірну Верховної Ради?

Проходжуся периметром площі. Чимало людей, помітно, що переважно з регіонів, дуже багато селян. Але одразу вимальовуються дві категорії. Молодь – явно петеушники, це можна прочитати по їх спортивних костюмах, незмінній пляшці пива в одній руці й сигареті – в іншій. Вони сидять, спілкуються. Інші – пенсіонери, найчастіше з села. Це настільки зрозуміло, навіть до тещі не ходи. Між ними снують хлопці й дівчата з блокнотами, авторучками і якимись списками з підписами.

Слухаю промовців – виявляється, біло-голубі зібралися для того, аби “об’єднати Україну і допомогти Президентові“.

На сцені – практично весь уряд, який заради такої події влаштував собі вихідний. І всі по черзі про це говорять. Люди уважно слухають. У натовпі - знайоме обличчя: баба Параска щойно вийшла з Українського дому, де засідала разом з Комітетом національного порятунку. Слухає Шуфрича, плюється.

Аж ось площа вибухає аплодисментами: на сцену виходить Янукович. Журиться, що доводиться займатися не справами, а розмовами, але визнає, що розмова корисна. Розповідає, що розмовляв з Ющенком, і тон в Президента - мирний. Вмикається музика, і всі весело пританцьовують. Щоправда, недовго. Бо концерту немає, коаліціанти вирішили дотриматися посту: попереду Страсна неділя.

Поки люди збираються у колони, починаються жорсткі дискусії у форматі “а ваша Юля! – А ваш Янукович!”. Ось воно, єднання...