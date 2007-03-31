Порошенко: Наша Україна не має права вимагати від Ющенка розпуску парламенту

Народний депутат, член фракції "Наша Україна" Петро ПОРОШЕНКО вважає, що політична партія "Народний Союз “Наша Україна" не має диктувати свої умови Президенту щодо підписання указу про розпуск парламенту.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам до початку проведення з’їзду політичної партії "Народний Союз Наша Україна", передає кореспондент УНІАН.

За словами П.ПОРОШЕНКА, на Президентові лежить набагато більше відповідальності, ніж на інших членах партії. «І партія має підтримати той вибір, який зробить Президент», - сказав він.

Народний депутат зазначив, що партія може прийняти рішення і ультимативно вимагати розпуску ВР. «Уявіть собі, що партія прийме рішення з жорсткою ультимативною умовою до Президента, а Президент її не виконає. Уявіть собі, в якій ситуації тоді буде партія», - додав П.ПОРОШЕНКО.