Турчинов: у нас можна чекати навіть закріплення повноважень Януковича

Перший заступник голови ВО «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не виключає юридичного закріплення широких повноважень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, які він має на сьогодні.

Про це заявив журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи звернення Міністерства юстиції України до Конституційного Суду України щодо наявності підстав для відміни політичної реформи 2004 року.

«На жаль в нашій країні немає ні простого суду, ні Конституційного. Те, що ЛАВРИНОВИЧ робить заяви, які може оскаржити будь-який юрист тому, що питання процедури прийняття конституційних змін потрібно обговорювати до того, як вони вступили в дію. Після того, як нова Конституція, або змінена Конституція, вступили в дію це виключно теоретичне питання. Хоча безумовно в нашій країні, де юристи дають такі коментарі, можна очікувати чого завгодно, в тому числі і юридичного закріплення безмежних повноважень ЯНУКОВИЧА, які він сьогодні має», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міністерство юстиції України направило до Конституційного Суду свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.