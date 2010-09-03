Стельмах запевняє, що з Нацбанку йдуть тільки «за власним бажанням»
10:27, 03 вересня 2010Політика
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Або на підвищення...
|Голова НБУ Стельмах і його екс-заступник Шаповалов
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Пекіні, коментуючи нещодавні кадрові зміни в Нацбанку.
Зокрема, він оцінив призначення Сергія АРБУЗОВА на посаду першого заступника глави Нацбанку замість Анатолія ШАПОВАЛОВА як «нормальне».
«Вони (кадрові зміни - УНІАН) проходять за власним бажанням. У нас найстабільніший в кадровому відношенні інститут», - заявив В.Стельмах.
За його словами, кадрові зміни в НБУ відбуваються тільки у зв`язку з «підвищенням або за власним бажанням».
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