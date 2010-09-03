Москаль дізнався, хто подарував Могильову «Кадилак»

Кадилак” Могильову подарувала незаможна людина

Київ. 3 вересня. УНІАН. Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ стверджує, що автомобіль “Кадилак” міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ подарував житель Броварів Сергій РУДЕНКО, який навіть не має власного телевізора.

Про це повідомляє сайт "Народної самооборони".

«РУДЕНКО Сергій Михайлович живе у Броварах, не має ні телевізора, ні квартири, ні машини, не займається бізнесом. Це підставна особа. Це (нібито дарування МВС «Кадилака») - корупційна схема. Хто такий РУДЕНКО Сергій Михайлович? Нічого на нього немає», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він пояснив, що при купівлі автомобіля існують обов’язкові платежі, які має сплатити покупець. «Якщо ви купили машину, то повинні обов’язково заплатити згідно із законом 3-відсотковий внесок від вартості машини у Пенсійний фонд. І чомусь у Пенсійний фонд не РУДЕНКО платить, а платить Управління ДАІ Київської області! І всі інші платежі платить ДАІ. Де логіка тоді?», - висловив подив депутат.

На думку Г.МОСКАЛЯ, “цими вигадками про нібито дарування Міністерству внутрішніх справ автомобіля вартістю близько 1 млн. гривень можна обдурити хіба що якусь бабцю, але не міністра внутрішніх справ опозиційного уряду, який працював багато років в міліції”.

«Можливо, і треба було купити цей автомобіль. Я ж не говорю, щоб міністр внутрішніх справ їздив свого колегу з Ізраїлю зустрічати на «Жигулях» першої моделі. Але зробіть це нормально, відкрито і прозоро», - зауважив він.

Г.МОСКАЛЬ навів приклад з купівлею дорого автомобіля для Міністерства юстиції, коли міністр Олександр ЛАВРИНОВИЧ одразу ж після виникнення скандалу повернув автомобіль. «Він набрав собі «плюсів» і показав себе як державний службовець і розумний керівник… І він вийшов з цієї ситуації з високо піднятою головою і високим авторитетом. А МОГИЛЬОВ тільки чекає тієї розв’язки. А вона наступить скоро. Якщо ми вже взялись, ми доведемо справу до кінця і нехай суспільство вже дізнається, що це брехня», - сказав Г.МОСКАЛЬ.