Хто організував куточки Партії регіонів у школах?

На Дніпропетровщині до початку навчального року оголосили, що встановлюють у середніх школах куточки Януковича «Україна для людей». Чи гарантують вони всенародну любов?..

1 вересня з Дніпропетровська на фотосервіс УНІАН надійшли фотографії з свята першого дзвінка. Фото стенду Партії регіонів в дніпропетровській школі номер 134 болісно нагадували антураж офісу правлячої партії або рімейк радянського куточка Леніна (на вибір – Брежнєва, Андропова, Черненка). Журналісти цей стенд назвали куточком Януковича...

Як з`ясувалося, Дніпропетровська облдержадміністрація ще до початку навчального року оголосила про те, що збирається встановити в середніх школах стенди з програмою Віктора Януковича «Україна для людей».

«Одним з основних напрямків діяльності в галузі освіти є проведення цілеспрямованої просвітницької роботи серед учнівської і батьківської громадськості, - зазначив у повідомленні для ЗМІ перший заступник начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Леонід Олефір. - З цією метою в усіх навчальних закладах області необхідно створити постійно діючий стенд під назвою «Україна для людей», в якому висвітлюватимуть основні напрями діяльності Президента, Кабміну, Дніпропетровської ОДА, облради, органів місцевого самоврядування, питання реалізації державної політики у сфері освіти, аналізувати соціально-політичні проблеми розвитку українського суспільства. На стенді слід обов`язково розмістити портрет і програму дій президента».

Також зазначалося, що наявність стенду враховуватиметься при серпневому прийомі шкіл. (Для необізнаних пояснюєм: серпневий прийом-огляд шкіл – це свого роду іспит на готовність школи до нового навчального року, для вчителів і директора серйозне нервування). Інформація тоді не пройшла непоміченою для журналістів. І судячи з усього, взята до виконання вчителями.

Наш дніпропетровський кореспондент повідомив, що такі куточки є в кількох школах міста, хоча відверто педагоги про реалізацію вказівки обласної адміністрації не говорять.

Ми вирішили передзвонити панові Олефіру до Дніпропетровська.

– Чи встановлені президентські куточки в усіх школах області? - поцікавилися ми. – І чи стала ваша ініціатива з облаштування президентськими стендами шкіл Дніпропетровська загальнонаціональною?

– Я не знаю, чи стала вона загальнонаціональною. Але в нас створені звичайні інформаційні стенди, де розміщена інформація для внутрішнього вживання, - пояснив пан Олефір.

– Що таке «внутрішнє вживання»?

– Це життя школи, району, області, в тому числі й України.

– Але на стенді школи, судячи з фотографій, розміщені матеріали Партії регіонів.

– Цього не може бути, я попросив би ЗМІ не перекручувати інформацію, – закінчив розмову пан Олефір.

Прокоментувати побачені нами партійні стенди ми попросили ще одну співробітницю Дніпропетровської ОДА.

– Кожна школа області створює куточок державності, де на свій розсуд виставляє методичні інформаційні матеріали. Кожна школа виходить із своїх міркувань, ми не створили інструкцію, не висували вимог – запевнила нас у коментарі завідувачка відділом освіти Дніпропетровської ОДА Наталія Овчаренко.

Наші собкори в обласних центрах зв`язалися з відділами народної освіти в Луцьку, Одеській області, Львові з питанням, чи одержували вони інструкцію з Києва щодо створення партійних стендів. Регіональні чиновники від освіти про такі вказівки ніби як не чули.

Ми не стали добивати питаннями шкільних вчителів із цієї школи – поберегли їх нерви. Все-таки рідкісному вчителеві спаде на думку замість гімну, прапора вішати партійні матеріали. Не страчувати ж за виконання ініціатив вищого керівництва.

Невже все повертається?..

Коли я була в другому класі, пам`ятаю відкриття з`їзду КПРС, виступ піонерів. Стоячи на трибуні, школярки з ідеальними бантами читали спеціально написаний вірш, в якому було персональне звернення до дорогого Леоніда Ілліча. Леонід же Ілліч кліпав очима і щось жував. Можливо, льодяник, який запропонував йому голова ЦК якої-небудь сусідньої республіки. Дівчинка була дуже щира. Я тепер зрозуміла, як виготовляють таких дівчаток. Дівчатками, які з пелюшок славословлять владі, не народжуються, ними стають під час навчально-виховного процесу.

Якщо, звичайно, такий процес правильно організувати.

Хоча виховний процес – справа тонка, а президентські куточки навряд чи гарантують всенародну любов до головного персонажа куточка.

Маша Міщенко