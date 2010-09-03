Медведєв доручив МЗС і розвідці стежити за Україною і НАТО

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав доручення дипломатичному корпусу і розвідувальним службам відстежувати розвиток відносин України і НАТО.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело.

«Вірогідною причиною подібного рішення є той факт, що статус позаблоковості, якого дотримується Україна, має невизначений міжнародно-правовий зміст.

При цьому Україна і далі виконує Річні національні програми співпраці з Північноатлантичним альянсом», - відзначає видання.

Газета нагадує, що стаття 11-а закону України «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики» констатує, що наша країна є «європейською позаблоковою державою». Як пояснює закон, дотримання цієї політики означає «неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі в удосконаленні й розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що представляють взаємний інтерес».