“Топ-20” невиконаних передвиборчих обіцянок очолює Партія регіонів.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН під час презентації Фундацією «Відкрите суспільство» свого аналізу законодавчої роботи парламентських фракцій перед початком чергової сесії.

Зокрема, у складеному фундацією рейтингу перші чотири місця займає Партія регіонів: за невиконані зобов’язання у сфері створення земельних аукціонів, створення прозорого ринку землі, надання всім працівникам бюджетної сфери квартир у разі укладення ними робочого контракту на 20 років, стосовно податкових канікул для малого бізнесу.

На п’ятому - шостому місцях БЮТ з невиконаною обіцянкою ухвалити Податковий кодекс, який би передбачав зниження фіскального навантаження, а також з обіцянкою будівництва транзитного газопроводу “Каспійський басейн – Україна”. Далі йдуть шість невиконаних передвиборчих обіцянок НУ-НС, в тому числі обіцянка скасування депутатської недоторканності.

Потім місця із 13-го по 15-те займає КПУ, в тому числі з обіцянкою скасування інституту президентства. З 16-го по 20-е розташувався Блок Литвина з невиконаними обіцянками, в тому числі щодо запровадження погодинної оплати праці.

Аналітик Фундації «Відкрите суспільство» Руслан СТАРОВОЙТЕНКО, говорячи про логіку складання цього рейтингу, зауважив, що при ознайомлені з виборчими програмами з’ясувалось, що конкретних зобов’язань, які можна оцінити за різними критеріями, чинна коаліція має 44: по 15 Блок Литвина й КПУ, і 14 - Партія регіонів.

Щодо опозиції, то 23 такі обіцянки має НУ-НС, який під час виборів представляв чинного Президента. Найменше конкретних обіцянок у передвиборчій програмі БЮТ. Експерт нарахував їх лише п’ять, решта обіцянок містились у програмі лише як декларація про наміри.

Р.СТАРОВОЙТЕНКО зауважив, що таким чином у “Топ-20” увійшло лише близько 25% зобов’язань всіх парламентських фракцій, що охоплюють всі сфери суспільного життя і прошарки суспільства.

Президент Фундації «Відкрите суспільство» Леся ШЕВЧЕНКО висловила впевненість, що ці передвиборчі обіцянки до кінця каденції парламенту реалізовуватись вже не будуть. “З двох об’єктивних причин. Перше - у них реально залишилось мало часу, оскільки будь-яка реформа може в повній мірі реалізуватись за два роки, а у нас до кінця каденції залишилось два роки. Більше того, ми знаємо, що у бюджеті на 2010 рік не закладено жодних коштів на проведення будь-яких реформ, а 2011 рік буде присвячений підготовці до наступних парламентських виборів”, - зауважила вона.