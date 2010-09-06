Тюнінг міністерського Кадиллака потягнув ще на 300 тисяч?

Народний депутат України, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ направив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ депутатське звернення, а також пакет документів стосовно придбання автомобіля “Кадилак” для міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Про це повідомляє сайт "Народної самооборони".

У тексті звернення до генпрокурора Г.МОСКАЛЬ стверджує, що “МВС України ввело в оману Генеральну прокуратуру України, надавши для перевірки недостовірну інформацію, що є з точки зору Закону України “Про прокуратуру” недопустимим”.

Зокрема, посилаючись на дані митної декларації, довідку-рахунок та інші документи, пов’язані з придбанням та оформленням автомобіля Cadillac Escalade, кузов № IGYUKDEF3AR161904, 2010 року випуску, Г.МОСКАЛЬ стверджує, що факт передачі міліції громадянином Сергієм РУДЕНКОМ благодійного внеску у вигляді автомобіля не відповідають дійсності; що вартість автомобіля явно занижена (що автоматично призвело до зменшення митних зборів та обов’язкових платежів); що покупку автомобіля оформлював співробітник УДАІ ГУ МВС України в Київській області; і що це Управління, зареєструвавши вказаний автомобіль в МРЕВ Броварського району Київської області, сплатило з власного бюджету всі обов’язкові платежі на загальну суму 18,5 грн., та взяло його на баланс свого автогосподарства, після чого він був переданий на баланс автогосподарства МВС України.

"Виникає питання: при чому тут С.РУДЕНКО, який проживає у Києві, як він міг подарувати те, що йому ніколи не належало, що видно з вищенаведених фактів”, - наголошує депутат у зверненні.

При цьому він підкреслює, що Законом України “Про міліцію” категорично заборонено прийняття благодійної допомоги від фізичних осіб: благодійну допомогу органам міліції можуть надавати тільки підприємства і установи за письмовою згодою трудового колективу, тоді як С.РУДЕНКО не є ні засновником, ні членом жодної з благодійних організацій України.

“Якщо допустити, що С.РУДЕНКО дарував вказаний автомобіль, то згідно Цивільного кодексу України він, по-перше, повинен бути хоча б власником автомобіля, а, по-друге – процедура дарування чітко виписана в законодавстві України, і договір дарування має бути завірений нотаріально, такий договір дарування також відсутній”, - заявляє Г.МОСКАЛЬ.

“Крім того, - стверджує депутат, - після покупки даного автомобіля співробітниками МВС України неодноразово було здійснено закупівлю додаткових комплектуючих (тюнінг) ще на загальну суму біля 300 тис. грн.”.

Звертаючись до генпрокурора, Г.МОСКАЛЬ висловлює упевненість, що “така непрофесійна і груба фальсифікація з боку МВС України не може бути поза прокурорського реагування”, тому депутат сподівається, що “діям МВС України буде дана принципова оцінка і проведено всебічне розслідування”.

Також на сайті “Народної самооборони” обнародувані фотокопії документів, на які посилається Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на брифінгу в Києві міністр внутрішніх справ України АМОГИЛЬОВ заявив, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах. За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведено внутрішнє розслідування стосовно людини, яка подарувала МВС цей автомобіль. "З точки зору закону, все було проведено абсолютно законно", - стверджує А.МОГИЛЬОВ.

Раніше Г.МОСКАЛЬ звинуватив А.МОГИЛЬОВА в тому, що для нього незаконно придбано автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю більш як 1 млн. грн. купило Управління ДАІ Главку МВС у Київській області, після чого її було передано в автогосподарство міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.

У свою чергу, в Департаменті зі зв`язків з громадськістю МВС даний факт заперечили.

«Автомобіль Cadillac Escalade 2010 року випуску було безплатно передано в березні цього року підрозділу міліції Київської області для обслуговування іноземних делегацій, які прибувають до України з офіційними візитами», - повідомили в ДЗГ.