Могильов віддасть МЗС свій Cadillac - бо «засвітили» перед злочинцями

Міністерство внутрішніх справ передасть автомобіль, що перебуває у розпорядженні міністра Анатолія МОГИЛЬОВА, Cadillac Escalade Міністерству закордонних справ в управління по зустрічі і супроводу офіційних делегацій.

Про це газеті «Сегодня» заявив головний радник глави МВС Костянтин СТОГНІЙ.

Він пояснив таке рішення тим, що спочатку машина призначалася для оперативно-розшукових цілей, і тому її передача до МВС не повинна була афішуватися (тобто злочинці не повинні були знати, що такий автомобіль є у міліції). Однак оскільки стався виток інформації, та ще так гучно, то таке використання «Кадилаку» загублено, машина МВС не потрібна, тому і передається до МЗС. К.СТОГНІЙ відмовився коментувати власну інформацію «Сегодня» про те, що МЗС, у свою чергу, передасть до МВС автомобіль схожого класу. Радник заявив, що, мовляв, якщо це і насправді, то інформація мала бути засекречена, щоб не сталося так, як з «Кадилаком».

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на брифінгу в Києві міністр внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВ заявив, що автомобіль Cadillac Escalade було передано МВС на законних підставах. За словами А.МОГИЛЬОВА, в МВС було проведене внутрішнє розслідування щодо людини, яка подарувала МВС цей автомобіль. "З погляду закону, все бути проведено абсолютно законно", - стверджує А.МОГИЛЬОВ.

Раніше народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ звинуватив А.МОГИЛЬОВА у тому, що для нього незаконно придбано автомобіль представницького класу Cadillac Escalade 2010 року випуску. За словами Г.МОСКАЛЯ, іномарку вартістю понад 1 млн. грн. придбало Управління ДАІ Главку МВС в Київській області, після чого її було передано до автогосподарства міністерства для обслуговування А.МОГИЛЬОВА.

У свою чергу, в Департаменті по зв`язках з громадськістю МВС даний факт заперечували.

«Автомобіль Cadillac Escalade 2010 року випуску був безкоштовно переданий в березні цього року підрозділу міліції Київської області для обслуговування іноземних делегацій, які прибувають до України з офіційними візитами», - повідомили у ДЗГ.