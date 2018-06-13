Мітинг під ВР: реформи Азарова, кадилак Могильова і благословення Гундяєва

"Зачищається наша українська душа... Щоб безкарно грабувати країну, треба спершу вбити душу"… "Ми ніколи не примиримося з владою, яка не визнала Голодомор"…

Літо минуло, і політичне життя в Україні знову набирає обертів. Експерти обіцяли гарячу осінь, і судячи з кроків влади й реакції суспільства на них, так воно й буде. Сьогодні під Верховною Радою представники різних політичних сил протестували проти підвищення цін на газ, комунальні послуги, підвищення пенсійного віку.

Московський патріархат не за Януковича?

Традиційно мітинги проходять по обидва боки барикад: з одного – «за владу», з другого – проти.

По один бік звучало: «Геть московських холуїв!», «Волиняни впевнені – реформи Януковича-Тігіпка – голод та холод», «Газові угоди підписали – Кабмін в Кремлі приписали», «Олігархи, начувайтеся, терпіння народу на межі».

По другий бік – гасел традиційно не було. «Прихильники» Януковича мляво підтримували свого лідера.

На запитання, що ви тут робите, відповідали так:

– Ми члени Партії регіонів. Ми цим пишаємося, – і крапка. Без аргументів.

Або:

– Я не в курсі. Ідіть далі запитайте.

Ще хтось сказав:

– Ми радуємося жизні.

Літні люди в середовищі «прихильників» влади почали жалітися на те, що не вистачає грошей на ліки, тому вони «мусять бути тут».

– Ви думаєте, якби була нормальна пенсія, то хтось би сюди прийшов?

– А скільки вам тут платять?

– Цього вам ніхто не скаже!

– Ми підтримуємо свою владу, яка пройшла довгий тернистий шлях, – завела якась прихильниця біло-голубих. – Прийшла на попіл український, де не залишилося нічого: ні землі, ні народу, ні грошей. Бо ми були рабами під турками і Австро-Угорщиною, а тепер ми під бандьоровцями. Русь пішла з України, то що, мої племінники в Челябінську мені вороги? А там монголи… Ви були коли-небудь у Росії? Там моголи… Мій свекор похований у Волгограді… А чого оці мутанти – бандерівці, австро-угорці – приїхали на Київ, хто їх сюди звав?

Традиційно не обійшлося без «віруючих» Московського патріархату. Проте цього разу, як не дивно, вони вийшли не за Януковича, а проти Податкового кодексу, який намагається пропхати його команда.

– Ми проти, щоб нам давали номерки, щоб нас уносили в реєстр, – заявила представниця московського православ’я. ‒ Це з релігійних міркувань. Це позбавляє нас свободи та імені. Ми розчаровані й у паніці, не знаємо, що робити, наші поправки не взяли до уваги. Президент, якому ми віддали свої голоси, намагається запровадити обов’язкове привласнення ідентифікаційного коду (досі це було за бажанням).

Експресивні дами з прапорами так званого «Союзу лівих сил» прийшли вимагати, щоб не підвищували пенсійний вік. Мовляв, жінка віддає дуже багато сил вихованню дітям, утримуванню сім’ї. Також – проти підвищення цін на комунальні послуги.

– Але ж ваш представник Симоненко з «регіоналами» становлять нинішню владу. Вони ж разом у коаліції…

– Ну, він у коаліції, але останнім часом почав виступати проти «регіоналів».

Ще якісь мітингувальниці з прапорами ПР прийшли просто «за справедливість». Але дивина, вони не знають ні про підвищення пенсійного віку, ні про зростання комунальних послуг. Одна з молодиць відверто заявила:

– Якщо Янукович підвищить нам пенсійний вік, ми перейдемо на іншу сторону барикад. Поки ми ще маємо надію, що цього не станеться...

«Народ опускають нижче плінтуса»

По опозиційну сторону «барикад» усе проходило жвавіше. Людей переповнювали емоції. Сьогодні вони вийшли здебільшого, як кажуть, за хліб насущний.

– Щоб вижити сьогодні, треба протестувати проти грабіжників, які засіли в кабінетах на Печерських пагорбах. Скажи своє тверде «досить грабіжницькій політиці українофобського режиму Януковича, – звучало з опозиційної сцени.

– Відстоюємо свою громадянську позицію, – кажуть жіночки, що представилися корінними киянками. – Ми проти підвищення тарифів. Бо наш народ і так бідний і нещасний. Його хочуть зробити ще біднішим. Своїми діями сьогоднішня влада, яка називає їх реформами, опускає народ нижче плінтуса. А влада жирує. Вона стала абсолютно неконтрольована. І народ не має можливості впливати на неї, бо подивіться, скільки міліції, «Беркута» вивели до мирних мітингувальників.

Зі сцени в гучномовець перелічували зловживання влади. Зокрема, що Україна спеціально програла суд у Стокгольмі, що міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову подарували «кадилак» за мільйон, за що його прозвали «Толя Каділак». І що перший віце-прем’єр Клюєв за півтора мільйона злітав спецлітаком до Китаю у приватних справах.

– Ганьба! Нова влада також не забуває і про простих людей: українські жінки отримають підвищення пенсійного віку до 60 років, тарифи на газ зросли на 50%, а на ЖКП – на 30%. Ще одне таке підвищення заплановано на квітень наступного року, що буде ніби контрольним пострілом у тих, хто переживе перше підвищення цін. Водночас уряд уніс законопроект, який дозволяє конфіскувати житло громадян за несплату комунальних послуг.

Луценко: «Професійна команда професійно бреше»

Кілька останніх опозиційних мітингів проводять фактично дві політичні сили – БЮТ і «Свобода». Інших ніби й не існує в країні.

– Чому тут немає інших опозиційних сил? – поцікавилася я в лідера Народного руху Бориса Тарасюка.

– Бо для них Україна не понад усе. Для них понад усе власні амбіції або фінансові вливання ззовні. Це, звісно, заважає об’єднатися в одну потужну опозицію.

Кого Тарасюк мав на увазі, він не уточнив, сказав лише, що всі, кого сьогодні немає під ВР, – «зрадники й виконують чужу волю за гроші».

Самооборонівець Юрій Луценко сьогодні остаточно вирішив приєднатися до Юлії Тимошенко. За його словами, він зі своєю Народною самообороною підписав з «Батьківщиною» документ про співпрацю, бо «протистояти сьогоднішній владі може лише потужна опозиція. Тому варто заплющити очі на попередні помилки «Батьківщини» і об’єднатися з нею, бо це найпотужніша сила в Україні».

– В Україні ще немає революційної ситуації, – пояснив Луценко. – Не тому що немає причин, їх досить, приводу нема. Можливо, ситуація дещо зміниться, коли люди в жовтні отримають нові платіжки й усвідомлять, що ця партія і не збирається міняти свою політику. ПР ще не прийшла до тями, у неї досі запаморочення від успіху. А мітинги – це нормально. Вони мають покарати політичну брехню й корумпованість Партії регіонів, яка вже засвідчила, що не виконує своїх передвиборчих обіцянок. Гадаю, ПР за півроку довела кожному, навіть тим, хто сумнівався, що це справді професійна команда, яка професійно бреше, краде і плює на святині. Це три речі, якими вони займаються.

Тимошенко: «Щоб безкарно грабувати країну, вони знищують українську душу»

Юлія Тимошенко, загоріла й відпочила, палко розповідала, як люди повинні побороти плани влади і що вони в цьому «не самотні».

– Сьогодні у Франції люди теж протестують проти підвищення пенсійного віку з шістдесяти до шістдесяти двох років. Профспілки, транспорт, авіація – усі протестують. Повірте, там народ доб’ється свого. Я хочу, щоб і наш народ добився свого. Середня тривалість життя в Україні 60-63 роки, а вони хочуть виводити українців на пенсію в 65. Навіть Франція, де середня тривалість життя 70 років, бореться, щоб не піднімали пенсійний вік до 62. Нам пояснюють це дуже просто – «реформи». Насправді це банальне перенесення тягаря всіх економічних проблем на ваші плечі. Сім місяців пройшло, як влада засіла в кабінети. Ми сьогодні побачили у ВР гнітюче видовище: Азаров з урядом і Янукович зі своїм оточенням, куплена більшість. Вони зі своїми ситими обличчями виглядають так, наче вони господарі життя. Янукович розпочав свою промову з того, що сказав: «Нарешті в Україні встановлена справжня влада. Сильна і непохитна». І це правда, бо сьогодні одна людина взяла під свій контроль усі гілки влади. А в мене запитання, у що конвертують вони цю силу влади? Чому сьогодні такі ціни на найперші товари споживання?

Юлія Володимирівна знає про спокуси Азарова.

– Як людина, яка працювала в уряді, скажу, що в кожного є спокуса, коли не вистачає грошей у бюджеті, включити верстат для друку грошей. Це як наркотик. Але знаєш, що через три місяці настане велика інфляція… Можливо, ми справді сильна нація, яка «потребує» таких випробувань?! Гадаю, в Україні є лише два пенсіонери – Азаров і Янукович, – які дійсно щасливі. Азаров недавно сказав: «Жити стало краще, жити стало веселіше». Мені цікаво, кому з них краще, а кому веселіше. Вони сьогодні демонстрували таку пихатість. Вони думають, що парламент, який вони купили, – це і є вся Україна.

Юлія Володимирівна довго розповідала про негативні сторони Податкового кодексу. Зокрема, тепер податкова міліція зможе увірватися в житло чи офіс і просто робити обшуки без суду і слідства, з’ясовуючи, які податки взагалі ця людина платить. Їхній Податковий кодекс – це право тримати Україну за горло. Уже ніхто не говорить про підвищення зарплат і пенсій. На тлі цього йде приниження всього українського. Ви можете спостерігати, як зачищається наша українська душа, на нуль множиться українська мова, уже вдруге переписується підручник історії. Уже замінили назву книжки «Українська література» на просто «Література». І взагалі звели нанівець усе українське в наших підручниках. Чому? Щоб безкарно грабувати країну, треба спершу вбити душу, якою країна дихає.

– Вони ще пару місяців казатимуть, що в усьому винна я, а далі грабуватимуть мовчки й думатимуть, що життя вдалося. Наш план сьогодні дуже простий і лаконічний – зупинити рішення, яких не потребує економіка, зупинити будь-які підвищення на газ, ЖКП. Друге – ми внесли законопроект, який вводить мораторій на підвищення пенсійного віку. Вимагатимемо відставки, у першу чергу Табачника, який антиукраїнську політику зробив сутністю свого життя. Ми ще пам’ятаємо той час, як він зривав український прапор з мерії Києва, бо був проти створення незалежної держави. А сьогодні він пише нам підручники з історії та літератури, робить систему освіти такою, щоб наші діти були інтелектуально нездатні конкурувати у світі, будувати сильну державу. Також вимагаємо відставки Хорошковського, який крок за кроком повертає старі традиції КДБ в Україну. Вони всі прийшли будувати країну для себе, а не Україну, яку в душі кожен ненавидить.

Юлія Володимирівна також попросила народ не ігнорувати місцеві вибори, бо хто не прийде, за нього кинуть бюлетень. Якщо ми покажемо Януковичу, що не підтримуємо його політику, то далі в нього все сипатиметься, як картковий будинок.

– Вони хочуть, аби їхні метастази були всюди: у наших сім’ях, школах… Якщо це трапиться, їх викорінювати буде дуже важко.

Під кінець Юля закликала розпочати рух опору.

Слово взяв координатор Комітету порятунку України Дмитро Павличко. Автор пісні про два кольори вкотре закликав до об’єднання опозиційних сил.

– Ми ніколи не змиримося з президентом, якого на трон благословляв російський шовініст у попівській рясі Гундяєв, – заявив він. ‒ Ми ніколи не примиримося з президентом, який не визнав Голодомор.

У ЗМІ повідомляється, що готується арешт ще кількох соратників Юлії Тимошенко, серед них Олександра Турчинова. Сам Турчинов цього теж не виключає. Каже, що будь-яка людина, яка займається сьогодні політикою в Україні, має бути готова до політичних репресій.

– Мета блокування трибуни ВР і мітингу, – пояснив він нам, – привернути увагу до тих проблем, до тої брехні, яка сьогодні покрила Україну, до того, що сьогодні відбувається геноцид у межах усієї України. Тому – далі буде!..

Оксана Климончук

Фото Олександра Косарєва, Олександра Синиці / УНІАН