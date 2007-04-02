Березовський: всі ці ющенки, януковичі, коаліції, універсали – не важливі

Російський олігарх Борис Березовський вважає, що Україна вже ніколи не зверне зі шляху демократії. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику "Главред" (номер від 02.04.07). "І всі ці ющенки, януковичі, коаліції, універсали – не важливі. Так, звісно, великим розчаруванням став Президент Ющенко. Він слабкий Президент, але зміни, що відбулися з українським суспільством, незворотні", - заявив політичний біженець.

Борис Березовський розповів, що до цього часу спілкується з Олександром Волковим. А Юлію Тимошенко він востаннє бачив ще до Помаранчевої революції. На запитання, чи правда, що в Україні він робить ставку саме на неї, Березовський відповів: "Юлія Тимошенко – зрілий, самостійний і, безумовно, найяскравіший український політик. Усе, що вона задумала, в неї вийде й без моєї допомоги. Дайте їй ще трохи часу".