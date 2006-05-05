Червоній подасть до суду

Голова Рівненської облдержадміністрації Василь ЧЕРВОНІЙ в інтерв’ю журналістам заявив, що оскаржуватиме в адміністративному суді рішення облради, яка висловила йому недовіру.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЧЕРВОНІЙ називає це рішення незаконним, подібним до того, яким було обрано голову облради на попередньому сесійному засіданні. (Як уже повідомлялося, головою Рівненської облради було обрано колишнього керівника компанії “Інтергазсервіс” Олександра ДАНИЛЬЧУКА без обговорення його кандидатури та будь-якої альтернативи. О.ДАНИЛЬЧУК потрапив до Рівненської облради за списком БЮТ після того, як від депутатства відмовився на користь роботи у Верховній Раді “перший номер” цього списку Левко ЛУК”ЯНЕНКО).

В.Червоній заявив, що це рішення облрада прийняла, не заслухавши його звіту про діяльність облдержадміністрації. Щодо перспективи свого звільнення з посади Президентом України, В.ЧЕРВОНІЙ висловив упевненість, що Віктор ЮЩЕНКО “зробить вибір на користь облради, на користь людей, а не на користь кримінальних елементів”.

У свою чергу новообраний голова облради О.ДАНИЛЬЧУК, коментуючи це рішення, зазначив, що воно “відображає волю більшості виборців області”.