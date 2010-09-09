Янукович - Азарову: Перестаньте морочити голову. У мене терпіння лопне

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає забезпечити автоматичне повернення ПДВ сумлінним платникам податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

«Сумлінні платники податків повинні, Миколо Яновичу, так, як ми і домовлялися, отримувати його (ПДВ – УНІАН) автоматично. Перестаньте морочити голову. Я кажу вже багато разів. Майте на увазі. У мене терпіння лопне. Поки що тільки розмови», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА і голови Податкової державної адміністрації Олександра ПАПАЇКИ.