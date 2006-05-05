Головатий розкаже про свої ідеї щодо державних свят

Міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ “у зв`язку з тим, що учора, 4 травня, чимала низка ЗМІ” “в черговий раз подали неправдиву, недостовірну, викривлену та юридично безграмотну інформацію стосовно підготовки Міністерством юстиції законопроекту про державні свята в Україні” сьогодні, 5 травня, о 13.00, запрошує журналістів на зустріч.

Як йдеться в повідомленні, переданому УНІАН прес-службою Мін’юсту, С.ГОЛОВАТИЙ запрошує на зустріч журналістів, а також усіх інших, хто “насправді хотів би довідатися (причому з перших вуст (!!!), а не із „зіпсованого телефону”) та подати чесну інформацію (як того вимагає етика журналістської професії) стосовно позиції міністерства у цьому питанні”.

Зустріч відбудеться в приміщенні Міністерства юстиції за адресою: провулок Рильський, 10.

Акредитація представників ЗМІ за телефоном: 271-16-76.