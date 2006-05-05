Міністр транспорту оприлюднив декларацію про доходи

Сукупний дохід міністра транспорту і зв`язку України Віктора БОНДАРЯ за 2005 рік становив 206 тис. 859,23 грн. Про це повідомляється в сьогоднішньому "Урядовому кур`єрі".

Згідно з повідомленням, в цю суму входить заробітна плата – 129 тис. 276,23 грн. (з 1 січня 2005 р. по 16 червня 2005 р. – в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, з 17 червня – в Міністерстві транспорту і зв`язку України).

Інші доходи – 76 тис. грн., допомога при народженні дитини – 1,5 тис. грн., сукупний дохід, одержаний членами сім`ї, – 1 тис. 154,34 грн. За комунальні послуги В.БОНДАР заплатив 5 тис. 514,34 грн.

За 2005 р. міністр сплатив 25 тис. 442,41 грн. податків.

Згідно з повідомленням, у приватній власності членів сім`ї перебуває легковий автомобіль марки «Toyota Rav4» з об`ємом двигуна 1999 куб. см.