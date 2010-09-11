Ющенко наполягає, що Наша Україна має бути самостійною

Лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що його політична сила має бути самостійною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив, виступаючи на Президії партії.

“Я не буду підтримувати політику, коли наша політична сила ставала би у фарватері якоїсь політичної сили, в тому числі й тої, яка іменує себе демократичною чи національною. Ми повинні мати політичне соло”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що партія має значні напрацювання, досвід, ніколи не зраджувала своїм позиціям і має йти власною дорогою, а не об’єднуватись з політичними силами, щодо яких сьогодні йдуть дискусії.

“Нам потрібно чітко і ясно формулювати свою позицію, не відступати від неї, і від цього буде формуватись повага до політичної сили, що в нас є свої погляди, позиція по ключових питаннях сьогодення”, - наголосив лідер партії, додавши, що це рано чи пізно буде позитивно сприйнято суспільством.

Він нагадав, що “Наша Україна” є партією Майдану. “Ми не здали жодної політичної позиції, ми не прикривалися газовими угодами, ні темою нашої інтеграції, ні темою імітування реформ. Ми в жодному випадку не вчиняли нечесно по відношенню до національних і державних інтересів”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.