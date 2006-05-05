Ющенко зустрінеться з Морозом і Тимошенко поодинці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО о 12.00, а з лідером Соціалістичної партії України Олександром МОРОЗОМ - о 13.00.

Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Вільнюсі В.ЮЩЕНКО сказав, що має намір 5 травня зустрітися з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту.

«На п’яте число заплановані зустрічі з політичними лідерами, де я по графіку прийму всіх, в тому числі і Ю.ТИМОШЕНКО, в тому числі і О.МОРОЗА, в тому числі і Ю.ЄХАНУРОВА, В.ЯНУКОВИЧА, П.СИМОНЕНКА, – тих, хто бажає провести відповідні консультації з Президентом. Я демонструю «відкриті двері» в цьому діалозі і зроблю все, що залежить від мене, для того, щоб процес (формування) коаліції, який, безумовно, знаходиться на фінальному етапі, отримав новий імпульс і був завершений в найближчі тиждень-два», - сказав В.ЮЩЕНКО.