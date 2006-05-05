Ющенко запросив до себе Мороза і Тимошенко

11:17, 05 травня 2006
Політика
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 Лідерці БЮТ Президент призначив зустріч на 12.00, голові СПУ - на годину пізніше...

 

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