Була прем’єр – а стала мер?

«Молода команда» в Києві не спромоглася всього розікрасти... Вибори в столиці можливі, якщо Черновецький подасть у відставку... До екстреної евакуації за кордон готовий і він сам, і його родина... Чи має шанси Тимошенко?..

Кажуть, саме цією римованою фразочкою політтехнологи БЮТ 2007 року відраяли Юлію Тимошенко від балотування на посаду київського міського голови. Продемонстрували, як політичні опоненти зможуть «діставати» її за зниження статусу політика загальнонаціонального масштабу. У результаті на столичні вибори від БЮТ знехотя пішов завідомо непрохідний Олександр Турчинов.

Але нині часи змінилися, і, схоже, оточення Юлії Володимирівни всерйоз замислюється над такою можливістю. «Регіонали» пруть бульдозером – тут уже не до статусу, потрібен надійний притулок. І Київ цілком міг би стати таким політичним притулком для Юлії Тимошенко.

Чи не тому депутат Київради від фракції БЮТ - "Батьківщина" Олександр Бригінець заявив у інтерв’ю одному з видань, що його шефиня може претендувати на посаду мера Києва – і більше того, має всі шанси на те, щоб стати столичним міським головою? Відомо, що Бригінець «вхожий» у найближче оточення Тимошенко і дружить з її радником Олегом Медведєвим.

Столиця цілком могла б стати «плацдармом» для майбутніх політичних боїв з Партією регіонів. По-перше, це дуже зручний майданчик для інформаційної роботи. В умовах інформаційної блокади з боку влади його значення важко переоцінити. Посада мера Києва відкриває тут доволі широкі можливості – і не лише на рівні самого міста.

По-друге, незважаючи на всі ті зміни до законодавства про столицю, які прийняла (і ще, ймовірно, прийме) правляча коаліція, мерство в Києві даватиме й цілком матеріальні дивіденди. Навіть при розведенні посад мера і глави КМДА в Київради збережуться чималі можливості в прийнятті рішень щодо землевідведень, приватизації комунальних об’єктів тощо. «Молода команда» не спромоглася всього розікрасти. А кошти «на політику» для Тимошенко в умовах прогресуючого «відпадання» головних спонсорів БЮТ (чого лишень Богдан Губський вартий! А Жеваго, а Васадзе…) дуже й дуже потрібні...

По-третє, контроль над Києвом є надзвичайно важливим для політичного ренесансу, про який мріє Юлія Володимирівна. Звісно, Україна – не Франція, демократії в нас кардинально менше, ніж у французів у 70-ті роки минулого століття, але шанси на повторення історії Жака Ширака все одно залишаються. Як відомо, той балотувався на посаду президента, бувши опозиціонером і мером Парижа – і виграв вибори. Зрештою, саме в Києві стався неочікуваний для багатьох Майдан.

Проте якщо такий план на політичну гру й розробляється в штабі БЮТ, на шляху до його реалізації стоять вельми серйозні перепони. Якщо чекати чергових виборів Київради та мера столиці, то до 2012 року всяке може статися. Якихось послаблень від «регіоналів» годі й чекати, можна й не «дожити» (у політичному сенсі) до цих перегонів.

Вибори потрібні просто зараз. А це можливо лише за однієї умови – якщо сьогоднішній примарний мер Леонід Черновецький подасть у відставку. Тоді за законом негайно оголошуються позачергові вибори київського міського голови. Але виникає закономірне питання: навіщо «космічному мерові» такий клопіт?

Звичайно, нова влада тисне на його «молоду гвардію», відкриває справи, обшуки проводить. Мабуть, черв’ячок помсти добряче точить аж ніяк не толстовську душу Черновецького. Підкласти ПР на прощання свиню – і притьмом летіти до Монако або Хайфи. Оскільки в Україні навряд чи вже буде місце для «зрадника».

При всій своїй зовнішній девіантності Черновецький є людиною системною і здатною прораховувати свої кроки. Так, джерела в його оточенні підтверджують, що до екстреної евакуації готовий і він сам, і його родина. Активи переведені, сліди підметені, навіть речі зібрані. Але чи справді так тішить Леоніда Михайловича перспектива тікати через кордон, як Остап Бендер у класичному творі Ільфа й Петрова?

І де потім у разі чого «никатися» від «клятої сигуранці», себто Інтерполу? Адже в Україні Медведько та Могильов за командою з Банкової відкриють кримінальні справи, почнуть «копати». І чомусь думається, що накопають багато всього. І передадуть накопане міжнародним правоохоронцям. У нинішній ситуації навіть до Бакая з Білоконем у Білокам’яну не поїдеш – видадуть. Тепер же не Ющенко Україною править.

У глобалізованому світі не дуже й сховаєшся. Наймай потім дорогущих юристів і корч із себе «політичного».

Тому для такого кроку Черновецькому потрібна серйозна й реальна мотивація.

Гроші? Їх, звичайно, і мільярдерові завжди бракує, але ж їх потім почнуть відбирати, а самого – переслідувати. Нікому прикривати й захищати. Та й зрештою звідки зараз у Тимошенко серйозні гроші? А якщо буде щось обіцяти на майбутнє (підтримку, захист, посади тощо), то нічиїм обіцянкам Леонід Михайлович, схоже, давно не вірить.

Тож видається, що ймовірність добровільної відставки Леоніда Черновецького є низькою. (До речі, Тимошенко гнівно спростувала наявність таких домовленостей з Льонею Космосом). А до 2012 року непевне майбутнє в Україні чекає і на падишахів, і на віслюків.

Депутат Київради від Блоку Кличка Валерій Карпунцов має сміливість заглядати на два роки вперед і вважати, що мером Києва може стати саме Віталій Кличко. Проте новоспечений перший заступник глави Держагентства з управління національними проектами робить і реверанс владі, високо оцінюючи шанси Попова. “До 2012 року він буде дуже сильним конкурентом. Партія регіонів проводитиме іміджеву політику”, - каже Карпунцов.

Буде видно, кому світить мерство в Києві у 2012 році. Але якщо той альянс між ПР та Блоком Кличка, який намітився останнім часом (згадаймо голосування Київради щодо скасування райрад), буде реалізовано, шанси Юлії Тимошенко очолити представницький орган столичної громади ще більше знизяться.

Микола Писарчук