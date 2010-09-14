СБУ обшукала “Тюрму на Лонцького” і забрала відеосвідчення дисидентів

Співробітники Служби безпеки України вилучили з кабінетів істориків Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” у Львові два ноутбуки, один жорсткий диск, паперові копії історичних документів, а також відео-свідчення дисидентів, записані дослідниками протягом 2009-2010 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У повідомленні стверджується, що обшук був несанкціонованим і вилучене співробітники СБУ повезли до Києва.

“Представники СБУ не показали жодних санкцій на обшук. Документів, що містять “державну таємницю”, не знайдено. Проте все вилучене поїхало на “додаткову експертизу” у центральний офіс СБУ. Обшуки проводилися 13 вересня з 17 до 22 год. і 14 вересня з 9 до 11”, - зазначається у повідомленні.

Також у Центрі досліджень визвольного руху наголошують, що таким чином вчені втратили відеозаписи спогадів дисидентів, повстанців, колишніх в’язнів тюрми, що були на жорскому диску і збиралися науковцями протягом 2009-2010 років. Національний музей «Тюрма на Лонцького» (колишня тюрма КГБ і Гестапо) — це один із двох таких музеїв у Східній Європі. Наприкінці цього року у музеї планували відкрити експозицію про переслідування дисидентів.

Крім комп’ютерів та жорсткого диска, вилучено паперові та електронні копії документів про дисидентів (які проходили у так званій справі КГБ «Блок»), накази керівництва МГБ за 1945 р., документів із литовського архіву колишнього КГБ.

Дисидент, колишній в’язень тюрми на Лонцького та фігурантка справи КГБ «Блок» Ірина КАЛИНЕЦЬ вважає, що СБУ намагається «зупинити наукову роботу національного музею. Це порушення закону і конституційних прав громадян».

У свою чергу, історик музею Ігор ДЕРЕВ’ЯНИЙ зазначив, що «жодних державних таємниць у вилучених документах немає і не може бути. Проте ці вилучення — спроба зупинити дослідницьку діяльність науковців та поширення документів».

Після вилучень науковцям дозволили зайти до кабінетів.

Крім того, керівництво СБУ закрило доступ відвідувачів музею «Тюрма на Лонцького» до в’язничного подвір’я, де тільки 22-28 червня 1941 року було розстріляно 1681 особу.

Директор Фонду розвитку музею Лідія ТОПОЛЕВСЬКА наголосила, що музей продовжуватиме працювати. «Ми не могли їм перешкодити. Але попри всілякі вилучення, ми працюватимемо далі», — сказала Л.ТОПОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня СБУ розповсюдила повідомлення про те, що Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом готування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю.

«Встановлено, що співробітник СБУ Р.ЗАБІЛИЙ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року після прибуття зі Львова до Києва він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначалась зазначена інформація».

Того ж дня Р.ЗАБІЛИЙ заявив, що Служба безпеки затримала його за роботу із розсекреченими документами і намагається залякати.

11 вересня СБУ спростувала заяву Р.ЗАБІЛОГО.