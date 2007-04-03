Росія оприлюднила свою позицію щодо ситуації в Україні

Російська Федерація сподівається, що ситуація в Україні не вийде за рамки правового поля.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії в зв`язку з подіями в Україні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

“У Росії уважно і з стурбованістю стежать за розвитком ситуації в Україні. Виходимо з того, що вона не вийде за межі правового поля чинного законодавства цієї країни”, - наголошується в коментарі.

МЗС Росії також розраховує, що українські політичні сили в пошуку шляхів виходу з політичної кризи, що утворилася, проявлять витримку, продемонструють державну мудрість і відповідальність перед своїм народом.

“Вважаємо, що заклики до пошуку компромісу, що звучать зараз в Україні, повинні бути враховані всіма сторонами в інтересах стабільності українського суспільства. Росія в цьому щиро зацікавлена”, - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про розпуск парламенту.

Верховна Рада прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

3 квітня перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ заявив, що представники Коаліції національної єдності вже зібрали 53 підписи під поданням в Конституційний Суд щодо неконституційності указу Президента України про розпуск Верховної Ради.

Крім того, за словами В.КИСЕЛЬОВА, представники коаліції мають намір звернутися в один із районних судів щодо припинення дії указу В.ЮЩЕНКА.