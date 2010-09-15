Герман пояснила, чому Януковича не буде на книжковому форумі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не планує відвідати міжнародний Львівський книжковий форм, на який цього року з’їдуться сімнадцять популярних письменників Європи та світу. (Форум проходитиме у Львові з 15 по 19 вересня – УНІАН).

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступниця глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

«Ви знаєте, що Президент має поїздку до Нью-Йорка (20 вересня – УНІАН). Також у Президента є ще кілька важливих поїздок», - сказала Г.ГЕРМАН і зауважила, що В.ЯНУКОВИЧУ тільки днями надіслали запрошення.

«Такі речі планують завчасно. Тільки вчора я отримала запрошення на цей форум. Гадаю, Президент теж учора отримав. А ви ж розумієте, що графік Президента складається набагато більше часу наперед. Президент – це особа, яка не сидить і не чекає, коли його хтось кудись запросить, і бігом туди їхати», – сказала Г.ГЕРМАН.

За словами заступниці глави АП, якщо «Бог дасть дожити до наступного року і якщо Президент отримає запрошення на такий форум вчасно, то обов’язково його відвідає”.

«Знаю, що Президент надіслав привітання форуму. Сьогодні треба думати не про те, чи відвідувати форум, а про те, як зробити, щоб українська книжка в Україні справді була популярна. Аби не було дев’ять іншомовних книжок на одну українську, а навпаки», - сказала Г.ГЕРМАН.

Нагадаємо, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО щороку відвідував Львівський книжковий форум.