Президент не знайшов часу на Януковича і Симоненка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні планує провести зустрічі з лідерами блоку «Наша Україна» Юрієм ЄХАНУРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером Соціалістичної партії України Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона зауважила, що загалом зустрічі заплановані як з лідерами потенційної парламентської більшості, так і потенційної парламентської опозиції.

За її словами, консультації проводитимуться у форматі віч-на-віч.

Як сказала І.ГЕРАЩЕНКО, перша зустріч Президента відбулася з Ю.ЄХАНУРОВИМ, на 12.00 запланована зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, а на 13.00 – з О.МОРОЗОМ.

І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що після зустрічей прес-служба розповсюджуватиме короткі інформаційні повідомлення за їх підсумками.

Прес-секретар Президента зауважила, що під час зустрічей планується обговорити питання формування парламентської коаліції, питання зовнішньої та внутрішньої політики.

Водночас вона зауважила, що на сьогодні зустріч глави держави з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та лідером КПУ Петром СИМОНЕНКО не запланована.

«На сьогодні немає зустрічі з ЯНУКОВИЧЕМ і СИМОНЕНКОМ, хоча, можливо, вони ще з’являться до вечора», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона повідомила, що Президент сьогодні має дуже напружений графік, зокрема, зустріч з представниками кримської еліти, а також має дати ексклюзивне інтерв’ю телеканалу «Інтер» до 9 травня.

І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що у будь-якому випадку зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ та П.СИМОНЕНКОМ відбудуться найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Вільнюсі В.ЮЩЕНКО сказав, що має намір 5 травня зустрітися з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту.

«На п’яте число заплановані зустрічі з політичними лідерами, де я по графіку прийму всіх, в тому числі і Ю.ТИМОШЕНКО, в тому числі і О.МОРОЗА, в тому числі і Ю.ЄХАНУРОВА, В.ЯНУКОВИЧА, П.СИМОНЕНКА, – тих, хто бажає провести відповідні консультації з Президентом. Я демонструю «відкриті двері» в цьому діалозі і зроблю все, що залежить від мене, для того, щоб процес (формування) коаліції, який, безумовно, знаходиться на фінальному етапі, отримав новий імпульс і був завершений в найближчі тиждень-два», - сказав В.ЮЩЕНКО.