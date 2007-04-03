Чорновіл: Балога та Тимошенко довели Ющенко до стану загнаного звіра

Народний депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл вважає, що "Балога та Тимошенко загнали Ющенко в інформаційний кут та довели його до стану загнаного звіра". Таку думку народний депутат висловив сьогодні в інтерв"ю журналістам в кулуарах Верховної ради. За його словами, "останнім часом Ющенко надавали дозовану інформацію, в якій всі дані були сфабриковані. Йому надавалась інформація про те, що, начебто, всі виступають проти нього (Президента)". Т.Чороновіл зауважив, що і під час виборів, і зараз багато депутатів підтримують погляди Віктора Ющенко.

РБК-Україна