Депутати просять Литвина відкликати Гриценка з посади голови Комітету

Група народних депутатів України звернулася до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням відкликати Анатолія ГРИЦЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони, відповідно до статті 7 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”.

Про це йдеться в листі до В.ЛИТВИНА, який підписали депутати Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, Ігор САВЧЕНКО, Петро КУЗЬМЕНКО та Володимир ІВАНЕНКО.

Як йдеться в документі, копію якого передано УНІАН, “підставою для такого звернення слугувало систематичне порушення А.ГРИЦЕНКОМ норм Регламенту ВР, допущення ним суттєвих недоліків у підготовці комітетських засідань, непоодиноких випадків ігнорування думки народних депутатів України та незабезпечення належного ведення організаційної роботи з питань взаємодії Комітету з іншими комітетами ВР та органами виконавчої влади”.