У Секретаріаті Президента розглядають питання про вихід України з СНД

У Секретаріаті Президента розглядається питання про вихід України зі Співдружності незалежних держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента України повідомив радник глави держави – керівник Головної служби зовнішньої політики Костянтин ТИМОШЕНКО.

За його словами, Україна неодноразово заявляла, що не задоволена функціонуванням СНД, і в такому випадку виникає питання про доцільність існування цієї організації.

К.ТИМОШЕНКО наголосив, що питання про вихід із СНД розглядається, але воно не стоїть дуже гостро на порядку денному.

За його словами, Україна бажає, щоб численні угоди, що були підписані в рамках СНД, почали працювати та давали ефект та результат.

«Якщо результату не буде, це питання (про вихід з СНД – УНІАН) постане, якщо не завтра, то найближчим часом в конкретному плані», - сказав К.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня у Москві перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявив, що офіційний Київ вважає, що СНД дедалі більше втрачає свою привабливість.

"Ми розчаровані, що СНД дедалі більше втрачає привабливість. Із структури, яка могла б займатися справами, вона перетворюється на структуру, яка займається соціально-економічними проблемами. Нас цікавлять реальні речі", - зазначив дипломат.

"Якщо нічого не робиться, в країн виникає запитання, а чи потрібно продовжувати участь (в СНД- УНІАН). Ми аналізуємо те, в яких органах ми перебуваємо, скільки платимо, який ефект від участі. Ми аналізуватимемо плюси і мінуси участі в СНД", - заявив В.ОГРИЗКО.