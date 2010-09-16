Янукович заборонив використовувати його ім'я у передвиборній агітації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив органам влади забезпечити недопущення порушень закону під час передвиборної агітації з виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 31 жовтня.

Указ «Про недопущення порушень закону під час передвиборної агітації» розміщено на офіційному сайті глави держави.

З метою сприяння створенню умов для вільного волевиявлення громадян України, забезпечення принципів законності, публічності і відкритості, рівності суб`єктів виборчого процесу під час чергових виборів депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня, керуючись частиною 2 статті 102 Конституції України та нормами Цивільного кодексу щодо гарантій захисту особистих немайнових прав особи, Президент постановив запропонувати Центральній виборчій комісії, територіальним виборчим комісіям забезпечити під час виборчого процесу належний контроль за додержанням установленої Законом «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» заборони участі у передвиборній агітації органів державної влади, органів влади Криму, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, інших обмежень щодо ведення передвиборної агітації.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ вимагає недопущення при проведенні передвиборної агітації порушень особистих немайнових прав громадян, у тому числі посадових і службових осіб, на використання їхнього імені, зображень.

Глава держави запропонував Національній раді з питань телебачення і радіомовлення посилити контроль за додержанням вимог законодавства про вибори, порядку, форм і стандартів висвітлення в аудіовізуальних засобах масової інформації діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, інших органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування; вимог законодавства про соціальну рекламу телерадіоорганізаціями усіх форм власності, у тому числі щодо недопущення порушення особистих немайнових прав громадян, зокрема посадових і службових осіб, на використання їхнього імені, зображень.

Встановлено, що розміщення соціальної реклами із використанням імені та зображень Президента України здійснюється лише за його згодою. Заборонено використання імені та зображення Президента України для проведення передвиборної агітації.

Крім того В.ЯНУКОВИЧ запропонував Генеральній прокуратурі посилити нагляд за додержанням особистих немайнових прав громадян, зокрема посадових і службових осіб, під час проведення передвиборної агітації у виборчому процесі, під час виробництва та розповсюдження реклами, а також забезпеченням прозорого і демократичного виборчого процесу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.