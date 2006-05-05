Черновецький зізнався, що не може працювати

Голова Київської міської державної адміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував новий порядок роботи засідань розширеної колегії КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на черговому засіданні колегії столичної міськдержадміністрації.

«Наступного разу, коли ми будемо готувати колегію, я прошу звернути увагу на головні проблеми, які існують в місті. Їх ціла купа», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. На його думку, на засіданнях колегії мають розглядатися найважливіші і на даний момент спірні питання, які існують місті.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що буде відзначати тих своїх заступників, чи представників влади на місцях, які будуть порушувати ці питання, і буде представляти їх як найперспективніших людей.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також підкреслив, що хоче бачити на засіданнях колегії КМДА «своїх партнерів - людей, які хочуть змінити ситуацію в Києві». За словами голови міської адміністрації, спілкуючись з чиновниками в мерії, він виявив, що всі вони залякані. «Це чистий жах. Я не можу працювати. Вони мене бояться як вогню», - зауважив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він закликав чиновників розповідати йому про міські проблеми.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що чим далі від нього сидять чиновники на засіданнях колегії, тим менше шансів у них залишитися на займаній посаді. «Тому що мені так не подобається. Тому що як миша під віником – не піде. Треба штурмувати ситуацію. Вона не гарна, хоча краща, ніж в інших областях», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши, що «той, хто буде боятися – мій ворог».