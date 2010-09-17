Янукович велів, якщо треба, дати Тимошенко посилену охорону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Управлінню державної охорони та іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію прес-служби БЮТ стосовно погроз на адресу лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на час розслідування Президент дав розпорядження у разі необхідності посилити охорону Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 вересня, прес-служба БЮТ розповсюдила заяву Ю.ТИМОШЕНКО про дзвінок невідомої людини з погрозами.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їй телефонував невідомий чоловік, який російською мовою наголосив, «що вона ще пожалкує про свою поїздку до Брюсселя та про Резолюцію, яку було ухвалено Асамблеєю Європейської народної партії».

«Щойно я отримала телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який російською мовою наголосив, що ніхто не дозволить мені безкарно принижувати Віктора Федоровича за кордоном. Ця людина заявила, що я буду довго згадувати поїздку до Брюсселю і жалкуватиму, що Європейська народна партія ухвалила Резолюцію на замовлення з жорсткою критикою ЯНУКОВИЧА. Він ще заявив, що я, цитую, «буду харкати кров‘ю», що розплатою за це буде арешт Олександра ТУРЧИНОВА і що це тільки початок”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Цей чоловік, за її словами, також порадив “наступного разу дуже сильно подумати перед тим, як щось подібне робити».