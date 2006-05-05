Черновецький кричить ”караул”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив організувати біля будинку мерії щосуботній прийом громадян для вирішення їхніх проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на черговому засіданні розширеної колегії Київської міської державної адміністрації.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, прийоми будуть проводити і він особисто, і його заступники.

«На наступному тижні, максимум ще через тиждень, ми будемо проводити прийом киян. Я думаю, в суботу, біля мерії. Я сам його буду вести. Нехай люди приходять, хто вже звертався і йому не відповіли. Я буду сам приймати ці папери і з ними розмовляти. Нехай люди знають, що кожну суботу буде черговий заступник, який буде спілкуватися з простими киянами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що особисто вже проводив такі процедури, і нічого страшного в цьому нема. Такий варіант Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає необхідним для вирішення проблем звичайних мешканців міста. При цьому він попросив усіх присутніх представників міської влади не використовувати його як «весільного генерала». «Я нікуди їздити та витрачати час не буду. Там, де людям необхідна повага, є мої заступники, є різні поважні люди, в тому числі і депутати Верховної Ради. Будь ласка, хто завгодно… Узгоджуйте зі мною, але в 95% випадках я не буду витрачати свій час на зовсім буденні речі. Мене обрали для того, щоб я допоміг людям вийти з їх власних бід, вони вірять в це», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Говорячи про організацію прийомів громадян міста, мер також підкреслив, що буде реагувати на те, як чиновники відгукуються на скарги киян, що конкретно роблять для вирішення проблем населення міста. Він також пообіцяв найближчим часом взяти на роботу в мерію близько 200 юристів, які також допомагатимуть у цих питаннях. «Я візьму своїх. На свої кошти, якщо їх не можна відразу оформити. Будемо приймати скарги з усього міста, тому що на сьогодні «скаржників» немає. Їх тут лише дві людини. Телефон служби не працює. Караул…», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ вніс пропозицію запровадити особистий прийом громадян головами районів та їх заступниками в усіх районах Києва. Теж хоча б раз на тиждень. «Так починати вести особистий прийом, щоб знати про проблеми киян, які вас обирали, і знати їх з вуст тих людей, які до вас достукатись не можуть», - сказав О.ДОВГИЙ.