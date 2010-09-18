Азарову було неприємно, коли Путін назвав Ющенка «мазуриком»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що йому було неприємно, коли голова уряду РФ Володимир ПУТІН під час спільного брифінгу з колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у 2008 році назвав тодішнього президента України Віктора ЮЩЕНКА «мазуриком».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

При цьому він висловив обурення тим, що, реагуючи на згадану заяву В.ПУТІНА, Ю.ТИМОШЕНКО «загигикала».

«Мені це тоді було неприємно. Я не є прихильником ЮЩЕНКА - однозначно, і ви це знаєте. Але це український президент, який представляє державу. Тому я ніколи в житті не дозволив би сміятися над моїм президентом. Вона (Ю.ТИМОШЕНКО - УНІАН) повинна була після таких слів розвернутися й піти», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, у подібній ситуації він вчинив би саме так. «У мене така ситуація була. На межі були переговори, і так би й зробив, якщо б вони не пішли у більш вдалому плані», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2008 року, коментуючи на прохання українських журналістів ситуацію, коли через аварійну посадку президентського літака В.ЮЩЕНКУ довелося вилетіти до Львова літаком, яким у цей же день до Москви на переговори з прем`єром РФ В.ПУТІНИМ збиралася летіти Ю.ТИМОШЕНКО, прем`єр-міністр РФ сказав: "Якийсь мазурик поцупив літака».