Янукович і Медведєв влаштували царські розваги

Давнє місто Глухів, де у 1708 році російський цар Петро І заочно стратив українського гетьмана Мазепу, став головною сценою піар-акції, влаштованої за народні гроші України та Росії, за участю Януковича та Медведєва. Привід, як на українського обивателя, досить сумнівний - 100-річчя автопробігу Санкт-Петербург – Москва - Київ під патронатом останнього російського самодержця Миколи ІІ. Ідея проїхати на авто від Санкт-Петербурга до Києва так сподобалася імператору, що він вирішив підтримати її, виділивши від августійших осіб та себе особисто призи.

За сто років вже інші «августійші» особи як головні гонщики вдарили цим автопробігом по зміцненню українсько-російської дружби: знялися з гальма, піддали газу на стареньких «Побєдах», поговорили за «баранкою» про флот, газ, мирний атом, космос, авіацію, кордони й домовилися підписати нові угоди про стратегічні пріоритети.

Опівдні в п’ятницю Віктор Янукович і Дмитро Медведєв помпезно виїхали з російського прикордонного селища Хомутівка Брянської області та через 50 км не менш символічно-пафосно заїхали на центральну площу вже українського райцентру.

Сумщина зустріла двох президентів добрими дорогами – принаймні на маршруті руху високих автогонщиків їх відбудували майже ідеально, - а також тисячами глухівців, переважна більшість серед яких були шкільна молодь, діти. Напевно, довелося скасувати деякі уроки в навчальних закладах, аби школярі уже години за 3-4 до заїзду автоколони вишикуватися під керівництвом дорослих уздовж кількох кілометрів на міських вулицях. Усі тримали українські та російські прапорці, деякі – плакати російською: «Украина и Россия всегда вместе!»

«Янукович! Янукович!» - вигукували дітлахи, проводячи репетицію майбутньої зустрічі високих гостей на головній площі Глухова, де стоїть Ленін у кепці.

Тим часом над містом кружляли вертольоти з червоними зірками та триколірними стрічками на бортах. Це прибували члени офіційних делегацій і супроводжуючі особи, яким не вистачило місця в колоні автопробігу поряд з Самими. У небі Сумщині кружляли військові винищувачі – напевно, прикривали учасників автопробігу з повітря, щоб, бува ніхто, не зіпсував президентські розваги…

Президенти – давні автолюбителі, - як вони зізнаються, обрали для автопробігу легендарну радянську «Побєду» (ГАЗ-М-20). Загалом у період з 1946 по 1958 роки таких авто було випущено 235999, включаючи 14222 кабріолетів.

За кермом одного з цих кабріолетів «шоколадного» кольору першим у Глухів приїхав Янукович. За ним – Медведєв, який керував уже багаторазово засвіченою в підмосковній резиденції «Горки» своєю улюбленою білою «Побєдою». Окрім ретроавтомобілів, учасниками автопробігу стали ще й з десяток сучасних авто супроводу з охороною. Також до невільних учасників столітньої ініціативи царя Миколи можна записати сотні або тисячі пересічних автомобілістів, яким пощастило бути заблокованими на дорогах Сумщини численними постами ДАІ в інтересах забезпечення символічного проїзду президентських «Побєд».

Янукович і Медведєв вийшли зі своїх авто, але забули при цьому вимкнути ліві повороти, які довго блимали, ніби насмішкувато підморгуючи місцевому населенню. Спочатку президенти були в сорочках без краваток, але помічники миттєво спрацювали, і обоє вийшли до народу вже в стильних коротких куртках із тонкої шкіри чорного кольору. Наче клубні денді...

У прикордонному українському містечку Глухові люди організовано вітали Януковича і Медведєва. Лунали гасла «вічної дружби», підтримки нового курсу внутрішньої і зовнішньої політики двох лідерів, проводилися символічні історичні паралелі.

- Я хочу сказати, - заявив Янукович, - що, звичайно, дороги не можна ремонтувати лише до приїздів президентів. Насамперед необхідно, щоб вони завжди були такими, як ви їх бачили сьогодні. Ми з самого початку з Дмитром Анатолійовичем домовилися, що не будемо говорити про погане, а краще зробимо (так і сказав. – Авт.). Тому ми й приїхали в Глухів, щоб показати, що в нас дуже серйозні наміри, які ми здійснюватимемо в нашій внутрішній і зовнішній політиці.

А дороги «повинні бути, і будуть», чомусь додав він.

- Упевнений у цьому, тому що ми думаємо робити успішну економіку. І будемо взаємно доповнювати один одного, допомагати, і від цього буде лише краща економіка і багатший наш народ, і сильніша наша держави…

Янукович також торкнувся тем прикордонного співробітництва, необхідності спростити порядок перетину кордону для громадян, щоб ці кордони «сприяли лише порядку».

Медведєв, у свою чергу, піарився такими словами:

- Я насамперед хотів би подякувати всім, хто зібрався тут. Величезне вам спасибі за зустріч! (натовп загудів. – Авт.). Це – реально символ нашої дружби! І насправді – такі емоції, такі почуття… Їх не підробиш, їх не приготуєш на репетиції.

Медведєв театрально робив паузи, чекаючи оплесків, але їх не було – судячи з усього, школярам не зробили відповідний інструктаж.

Янукович заявив, що є «давнім автомобілістом» (пригадався Віктор Андрійович – теж автомобіліст), і що це Медведєв «заразив» його машиною марки «Побєда», яку полюбляв ще, здається, Сталін. І, як видається, російський очільник зробив це невипадково, втягуючи українського колегу в орбіту своїх сателітів напередодні президентських виборів. У цих організованих піар-акціях чинний російський гарант Медведєв поступається прем’єру Путіну, який після вимушеної конституційної перерви також планує у 2012-му переобратися на третю президентську каденцію. Тож можна припустити, що для Януковича цей автопробіг – лише одна з епізодичних ролей, які йому доведеться ще багато разів грати в російських перегонах.

Антон Гусаров