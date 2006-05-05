Влада побачила ”зговір проти населення”

Депутат Київради Іван САЛІЙ пропонує безкоштовно без обмежень перевозити у маршрутних таксі міста громадян, які відносяться до пільгових категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на черговому засіданні розширеної колегії КМДА під час обговорення порушеного Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ питання про громадський транспорт у столиці.

«Я ніде в світі не бачив такої кількості приватних перевезень. Це якийсь зговір проти населення», - сказав мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що марно Київ відмовився від трамваїв, які є екологічно чистим видом транспорту і зараз широко використовуються в Європі. Він підкреслив, що хоче якомога швидше дізнатися про всі транспортні проблеми міста.

У відповідь на це І.САЛІЙ зауважив, що найпершою його пропозицією з цього питання є: «Щоб при вашому керівництві всі маршрутки возили пенсіонерів на рівних. І за це вони отримували певну компенсацію (з бюджету міста – УНІАН)».

Він також погодився з тим, що відмова від трамваїв була помилкою, і погоджується з тим, що в Києві діє занадто широка мережа приватних перевізників і що треба дійсно розвивати комунальний транспорт.