Рибачук годує журналістів пиріжками

Журналістів, що зібралися під Секретаріатом Президента, пригощають пиріжками. Як передає кореспондент «Главреда»,їх роздають співробітники Секретаріату.

З 12 годин Віктор Ющенко зустрічається з лідерами партій, що пройшли за наслідками виборів у ВР. Кожний з учасників переговорів пообіцяв на короткий час вийти до журналістів. Поки з представниками ЗМІ спілкувався тільки прем`єр-міністр Юрій Ехануров.