Томенко хоче заборонити Ющенку, Януковичу та парламенту займатися політикою

Заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО пропонує ввести мораторій на прийняття виключно політичних рішень Президентом України, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів для уникнення поглиблення політичної кризи.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Чим більше ВР буде приймати виключно політичні, або політично-правові рішення, тим далі ситуація буде заходити в глухий кут. Чи більше уряд ухвалюватиме рішень оціночних, стосовно політичної ситуації, тим більше ситуація загострюватиметься. Чим більше в Секретаріаті Президента організовуватиме нарад і прийматимуть рішення політичного характеру, тим більше ситуація виходить з-під контролю», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, політична криза, яка на даний момент носить внутрішньополітичні ознаки, може згодом носити зовнішньополітичні ознаки.

Заступник голови ВР наголосив, що всі гілки влади не здатні самостійно вирішувати проблеми політичної кризи. За його словами, якщо ситуація буде розгортатися в цьому напрямку, то за декілька днів міжнародні інституції будуть приречені впливати на ситуацію в Україні. «Спокійні висновки міжнародних структур можуть згодом перетворитися на те, що вони самі захочуть впливати на ситуацію в Україні», - сказав М.ТОМЕНКО. Він наголосив, що така ситуація нанесе відчутний удар по іміджу нашої держави.