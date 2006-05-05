Тимошенко після зустрічі з Ющенком: коаліція стовідсотково буде створена

15:05, 05 травня 2006
Політика
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... вже 10-11 травня

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що парламентська коаліція стовідсотково буде створена з трьох політичних сил – БЮТ, Соціалістичної партії України і блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам після завершення своєї зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбулася як в форматі віч-на-віч з Президентом, так і в трьохсторонньому форматі – Президент - лідер БЮТ - лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що переговори пройшли успішно.

За її словами, вже 10-11 травня їх учасники сподіваються на завершення роботи над проектом коаліційної угоди. Лідер БЮТ також вважає, що сторони досить серйозно просунулися на шляху до узгодження проекту цього документу.

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