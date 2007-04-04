Кількатисячна колона блокувала рух у центрі Києва (додано фото)

У Києві колони прихильників коаліції зайняли проїжджу частину вулиці Грушевського і рухаються до Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, кількатисячною колоною, якою через гучномовець здійснюється керування, учасники акції під прапорами Партії регіонів, СПУ, КПУ і національними прапорами України стрімко йдуть у бік Майдану Незалежності.

Рух транспорту на Європейській площі та вулиці Грушевського блоковано.

Фото Наталії Давиденко