Кількатисячна колона блокувала рух у центрі Києва (додано фото)
12:15, 04 квітня 2007Політика
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Прихильники коаліції йдуть на Майдан
У Києві колони прихильників коаліції зайняли проїжджу частину вулиці Грушевського і рухаються до Хрещатика.
Як передає кореспондент УНІАН, кількатисячною колоною, якою через гучномовець здійснюється керування, учасники акції під прапорами Партії регіонів, СПУ, КПУ і національними прапорами України стрімко йдуть у бік Майдану Незалежності.
Рух транспорту на Європейській площі та вулиці Грушевського блоковано.
Фото Наталії Давиденко
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