Олесь Довгий читає багато негативу про себе та Андрія Ющенка

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ відмовився коментувати інформацію про подарований ним мобільний телефон сину Президента України Андрію ЮЩЕНКУ, але при цьому закликав журналістів “уточнювати інформацію про нього і про його родину”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи дарував він дорогий телефон сину Президента.

“Я не хотів би коментувати це...”, - зазначив він. При цьому О.ДОВГИЙ підкреслив, що зараз читає дуже багато негативу про себе, про його родинні зв’язки, а також щодо його дружніх стосунків з А.ЮЩЕНКОМ.

“Андрій – це мій товариш, мій друг, з яким я знайомий задовго до того, як його батько став і був обраний Президентом України. Наші стосунки абсолютно ніяким чином не залежать від того, чий він син – чи Президента, чи колишнього опозиціонера”, - сказав О.ДОВГИЙ. За його словами, ні він, ні син Президента ніколи не приховували цих стосунків, і в них “криється лише спілкування, і ніякого бізнесу, ніяких спільних питань, ніякого лобіювання, шкурних інтересів – нічого не відбувається”. “Це виключно дружні стосунки”, - наголосив О.ДОВГИЙ.

Взагалі ж, що стосується повідомлень у ЗМІ, які “ретранслюють нібито чутки” про його родину, то він попросив журналістів: “Щоб ви спочатку уточнювали або запитували альтернативну точку зору, а потім розміщували”.

На повторне запитання представників ЗМІ до нього як першоджерела, чи все ж таки був цей подарунок А.ЮЩЕНКУ, О.ДОВГИЙ сказав, що в нього вже немає часу, вибачився і побіг, за його словами, на зустріч.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2005 року інтернет-видання “Українська правда” опублікувало ряд статей під назвою “Андрій ЮЩЕНКО, син Бога?”. У статтях йшлося, зокрема, про те, що А.ЮЩЕНКО їздить на дуже дорогій іномарці, що син глави держави має мобільний телефон вартістю кілька тисяч євро; що його часто бачать в дорогих нічних клубах і тому подібне. При цьому "УП" поставила питання: звідки у студента кошти, щоб вести такий спосіб життя?

У свою чергу А.ЮЩЕНКО тоді пояснив, що зокрема, мобільний телефон йому подарував друг. За даними деяких ЗМІ, це 24-річний О.ДОВГИЙ - сина голови правління “Укртелекому” Станіслава ДОВГОГО.