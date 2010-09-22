Відкриття військово-патріотичного збору для студентів і старшокласників

24 вересня о 12.00 на території військової частини А1815 (смт. Гончарівське Чернігівської області) відбудеться відкриття IV Військово-патріотичного збору (ВПЗ) для студентів ВНЗ 1-4 курсів та учнів 9-11 класів шкіл, молодих людей з активною громадською та політичною позицією, які прагнуть саморозвитку та самореалізації. Організатор - ВГО «Громадський рух «За Майбутнє», основна мета якого - об`єднання молоді, стимулювання підвищення її суспільної активності , формування активної життєвої позиції громадянина України, підготовка до служби у лавах Збройних Сил України.

IV ВПЗ проводитиметься на честь Дня Партизанської Слави і визволення Києва від фашистської навали під гаслом «Наш святий обов’язок – пам’ятати тих, хто відстояв свободу заради майбутнього». ВПЗ – це принципово новий молодіжний фестиваль. В ньому закладена військово-патріотична тематика. Під час IV Військово-патріотичного збору учасники вперше проживатимуть в казармах, харчуватимуться в солдатських їдальнях, ознайомляться з життям і побутом солдатів, військовою технікою.

Кожен учасник зможе відчути себе військовозобов’язаним та прожити 3-4 дні на полігоні у колі однодумців. Проект супроводжується спортивними змаганнями, проведенням стройового огляду, військовими навчаннями, туристичною та культурною програмою; заплановано показові виступи Асоціації рукопашного бою «Тайфун», розвідувальної роти, показ бойових можливостей Т-64 БМ «БУЛАТ», БМП – 1п, 2-6 «ТУНГУСКА» та ін.

На відкритті будуть присутні офіційні особи: Глава Адміністрації Президента України Льовочкін С.В., віце-прем’єр-міністр Сівкович В.Л. (24 вересня , під час проведення збору , проведе прийом місцевих громадян з особистих питань), міністр оборони України Єжель М.Б., керівництво Чернігівської області.

З питань участі у дійстві та інформаційного висвітлення ВПЗ звертатись за тел:

067-583-35-09, 097-630-15-48, ( 044) 543-91-75, (044) 543 97 65