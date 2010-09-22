Нардеп Ляшко їздить на крутому джипі із забороненими спецсигналами (фото)

Народний депутат Олег Ляшко (БЮТ) їздить на крутому позашляховику "Range Rover Vogue" зі спецсигналами, які в Україні дозволено встановлювати виключно для підрозділів Державтоінспекції МВС та Управління державної охорони України.

Авто Ляшка з номерами ВР зафіксували журналісти ТаблоIDа неподалік приміщення парламенту.

У базі ДАІ зафіксовано, що джип оформлений на самого Олега Валерійовича Ляшка, 1972-го року народження. Видання зазначає, що до обрання депутатом Ляшко "був ледь не голий-босий - працював редактором газети "Свобода".

Журналісти вирішили запитати у самого Ляшка, яким чином йому вдалося встановити "мигалки" в обхід закону. На запитання, звідки на його "Range Rover Vogue" з`явилися спецсигнали, БЮТівець відповів:

- Ви переконані, що ця інформація відповідає дійсності? Щодо маячків нічого з цього приводу сказати не можу. Можливо, є, можливо, нема.

- Тобто ви не знаєте, чи є проблискові маячки на машині, якою користуєтеся?

- Так, не знаю. Я не в курсі, не заглядав...

- Але для отримання проблискових маячків потрібно брати дозвіл у ДАІ. Тобто ви не могли не поцікавитися...

- Я з цього приводу нічого сказати не можу. Нема в мене ніяких маячків. Якщо у вас є інша інформація, будь ласка, покажіть.

ТаблоID з фактами не забарився:

Як розповіли у салоні офіційного дилера "Land Rover" в Україні, такий позашляховик об`ємом двигуна 4,4 літри випускався до 2009-го року і коштував від 105 до 120 тисяч євро

Але є всі підстави стверджувати, що ціна машини Ляшка ще вища. Адже його "Range Rover" "нафаршували" у крутому тюнінговому салоні "Strut".

На тюнінг вказує те, що на решітці радіатора замість значка Land Rover висить значок Strut.

У середньому тюнінг "Strut" "Range Rover" обходиться не менше ніж 10 тисяч доларів. Так, на сайті офіційного представника "Strut"в Україні тюнінг Land Rover Range Rover Carbon Windsor 2006-2009 коштує 82 тисячі гривень.

Ціна тюнінгу машини Ляшка - більше 10 тисяч доларів.