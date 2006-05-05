Тимошенко знає таємні мрії Єханурова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що парламентська коаліція стовідсотково буде створена з трьох політичних сил – БЮТ, Соціалістичної партії України і блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам після завершення своєї зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Коаліція трьох політичних сил народиться стовідсотково, народиться гармонійно і принесе Україні те, що очікували люди останні 10-15 років», - підкреслила лідер БЮТ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбулася як в форматі віч-на-віч з Президентом, так і в трьохсторонньому форматі – Президент - лідер БЮТ - лідер СПУ Олександр МОРОЗ. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що переговори пройшли успішно.

За її словами, вже 10-11 травня їх учасники сподіваються на завершення роботи над проектом коаліційної угоди. «Розмова йшла про створення демократичної коаліції трьох політичних сил. Можу сказати, що переговори відбулись абсолютно успішно, намічені певні терміни, ми домовилися, що 10-11 травня ми будемо чекати вже проект готової коаліційної угоди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також вважає, що сторони досить серйозно просунулися на шляху до узгодження проекту цього документу. «Мені здається, що під час цієї зустрічі, яка відбулася, ми стали набагато ближчі в розумінні – як мусить створюватися і працювати коаліція, ніж кілька тижнів тому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час зустрічі були визначені ключові, стратегічні напрямки розвитку України, визначені головні, концептуальні речі, які мають бути втілені в життя парламентом, урядом, парламентсько-урядовою коаліцією в найближчі декілька років. На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, всі кадрові питання – як наслідок спільного бачення реформування України – будуть вирішені безконфліктно.

«Після сьогоднішньої розмови я маю прекрасний політичний настрій, тому що я насправді побачила бажання і прагнення створити таку коаліцію. І найголовніше - я бачу перші реальні кроки, які будуть зроблені в найближчий час», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На прохання журналістів прокоментувати слова Ю.ЄХАНУРОВА про те, що на сьогодні перспектива її прем’єрства виглядає ще більш віддаленою, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я думаю, що це таємні мрії ЄХАНУРОВА. Я думаю, все буде так, як мусить бути – природна коаліція, природні кадрові призначення і продовження того шляху, який був так жорстоко перерваний інтригами і абсолютно не національними інтересами».

На запитання журналістів, чи збережеться у проекті коаліційної угоди положення про те, що кандидатуру прем’єр-міністра висуває політична сила, яка набрала серед учасників коаліції найбільше голосів виборців, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Я переконана, що все буде так як слід, в тому числі і в кадрових питаннях».

Оцінюючи проект коаліційної угоди, вона наголосила, що сторони серйозно просунулися в розумінні як структури, так і змістовної частини угоди. «Я вважаю, що документ народиться якісним, гарним і народиться в найближчі дні», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що коаліційна угода буде мати кілька розділів – засади зовнішньої і внутрішньої політики, програму діяльності уряду на 5 років, регламент роботи коаліції, який унеможливить будь-які непорозуміння, а також пункт розподілу сфер відповідальності, який стосуватиметься кадрових питань.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає вона, що зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка проходитиме після зустрічі Президента з лідерами БЮТ і СПУ, «переграє» досягнуті домовленості, про які вона говорить, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Ні, абсолютно ні».

За її словами, Президент, як лідер нації, має зустрічатися з усіма керівниками політичних сил, «а коаліцію буде створено тільки з трьох політичних сил», - наголосила лідер БЮТ.