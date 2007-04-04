Керівники облдержадміністрацій звітують про цілковиту підтримку Ющенка в районах

Голови райдержадміністрацій Полтавської області висловили свою підтримку діям Президента України щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та по наведенню конституційного ладу в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

«Ми, голови районних державних адміністрацій Полтавщини, заявляємо про свою підтримку діям Президента України по наведенню конституційного ладу в державі. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України - непростий крок. Але в ситуації, коли у реальному житті все більш очевидною є загроза демократії, коли волевиявлення українського народу цинічно спотворюється, це - єдино можливе правильне рішення глави держави, для прийняття якого він мав усі підстави”, - говориться у заяві, підписаній головами 24 райдержадміністрацій Полтавщини, окрім керівника Миргородської РДА.

Автори заяви запевняють, що докладуть “усіх зусиль для того, щоб була забезпечена стабільність розвитку регіону, для створення всіх умов для демократичного волевиявлення виборців”. “Ми забезпечимо безумовне виконання Указів Президента України на території області”, - наголошують голови полтавських райдержадміністрацій і закликають “усіх до усвідомлення відповідальності за долю рідного краю, за долю України, за долю нашого майбутнього”.

В Полтавської області 25 райдержадміністрацій.

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Голови всіх 27 районних адміністрації Харківської області заявили, що вважають Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради легітимним і будуть його виконувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської облдержадміністрації.

Свою позицію керівники РДА засвідчили під час наради, яку провів голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Губернатор поінформував керівників районів про причини і обставини оголошення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ Указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України» від 2 квітня 2007 р.

А.АВАКОВ також нагадав головам РДА, у чому полягає неконституційність Постанови Верховної ради України з приводу дострокового припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії і призначення на посади членів ЦВК від 2 квітня 2007 р., та розповів про заходи, прийняті у зв`язку з цим Президентом України.

Звертаючись до керівників районів, А.АВАКОВ поставив перед ними запитання, чи вважає хто-небудь з них нелегітимним Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України?».

Голови всіх 27 районних адміністрації області, серед яких представники різних політичних партій – від БЮТ до Партії регіонів – одноголосно відповіли, що вважають Указ Президента легітимним і будуть його виконувати, повідомляє прес-служба.

А.АВАКОВ також поінформував голів РДА, що керівники обласних силових відомств – прокуратури, СБУ, МВД та військові запевнили голову облдержадміністрації у тому, що будуть діяти лише в рамках Конституції України та беззаперечно будуть виконувати всі накази головнокомандуючого, Президента України В.ЮЩЕНКА.

У зв’язку з тим, що в області вже розпочалася робота з організації та проведення дострокових виборів народних депутатів України, голова облдержадміністрації нагадав керівникам районів про те, що останні несуть персональну відповідальність за стан правопорядку під час організації та проведення виборів.