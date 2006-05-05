Головатий хоче взятися за професійні свята

Міністр юстиції України Сергій ГОЛОВАТИЙ заявляє, що Мін’юст, який розробляє законопроект про визначення державних свят, не пропонує ліквідувати вже існуючі свята.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, запропонований Мін’юстом законопроект „Про державні свята України” не є остаточним, а лише винесений на обговорення громадськості, оскільки на сьогодні в Україні існує лише одне офіційно визначене державне свято – День Конституції.

Водночас С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що близько двох років Мін’юст опрацьовував законопроекти щодо визначення державних свят, які на сьогодні існують у багатьох державах. Коментуючи законопроект про державні свята, С.ГОЛОВАТИЙ зауважив, що поняття «державне свято» повинно асоціюватися «з подією для нації, яка гуртує людей, які об’єднали і утворили національну державу».

Міністр юстиції також повідомив, що обговорення законопроекту буде продовжено до 1 грудня 2006 року, оскільки документ, зокрема, не знайшов підтримки у багатьох міністерствах, насамперед, в Міністерстві фінансів, Міністерстві економіки і Міністерстві праці і соціальної політики, оскільки, за попередніми висновками цих міністерств, в разі ухвалення закону, в Україні існуватиме значна кількість святкових днів, при відзначенні яких бюджет держави втрачатиме чималі кошти.

Також С.ГОЛОВАТИЙ підкреслив, що відміняти інші свята, в тому числі й релігійні, ніхто не збирається, оскільки вони є такими, що відповідають національним потребам. «Я проти прибирання існуючих свят - це національна традиція», - підкреслив він.

Водночас, на думку міністра, державні свята повинні відзначатися незалежно від того, припадають вони на робочі чи вихідні дні, на найвищому державному рівні за участю Президента України, урядовців з обов’язковим залученням елементів державності, зокрема Державного прапору, гімну тощо.

Крім того, С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що українське законодавство також потребує додаткового впорядкування відзначення професійних свят.

У зв’язку з вищезазначеним С.ГОЛОВАТИЙ повідомив, що вчора він провів нараду в Мін’юсті, на якій, зокрема, зазначалося, що необхідно в існуючий законопроект про державні свята внести також для обговорення визначення релігійних свят та святкових днів і те, як їх треба відзначати.

Як повідомляв УНІАН, проектом закону „Про державні свята України", розміщеному на офіційному сайті Міністерства юстиції, пропонується встановити наступні державні свята в України:

22 січня – День Соборності України;

9 березня – Шевченківський день;

9 травня – День Перемоги у Другій світовій війні;

15 травня – День Матері;

28 червня – День Конституції України;

16 липня – День проголошення державного суверенітету України;

24 серпня – День Незалежності України;

1 грудня – День національної єдності.

Як зазначається в проекті, „державними святами України є ті, які встановлені цим законом та які з огляду на їх надзвичайно важливе місце у розвитку українського суспільства та держави завдяки особливому значенню стали національними цінностями”.

Водночас, цей законопроект не вказує, що ж буде зі святами, які на сьогодні існують в Україні, – йдеться про Новий рік, Великдень, Різдво, Трійцю, День Солідарності трудящих та Міжнародний жіночий день 8 березня.

На сьогодні в Україні державними святами визначено: 1 сiчня - Новий Рік, 7 сiчня - Рiздво Христове, 8 Березня - Жiночий день, 1-2 травня - День солiдарностi трудящих, Пасха (квiтень, травень, за мiсячним календарем), 9 травня - День Миру і Перемоги, Трійця (Зеленi свята) — через 40 днiв пiсля Пасхи, 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День Незалежностi.