Партія «Відродження» після перерахунку голосів одержала 4 депутатські мандати

Партія «Відродження» після перерахунку голосів виборців одержала в Одеській обласній раді 4 депутатські мандати.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні голова Одеської обласної територіальної виборчої комісії Володимир БЄЛОУСЮК оголосив результати перерахунку голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати в обласну раду від восьми партій і виборчих блоків.

120 мандатів в облраді поділили між собою Партія регіонів (49 місць), Соціалістична партія (19 місць), БЮТ (14 місць), Народний блок Литвина (11 місць), Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» (10 місць), «Народний Союз Наша Україна» (9 місць), а також Партія пенсіонерів і партія «Відродження» (по 4 місця).

Нагадаємо, згідно з рішенням Апеляційного суду Одеської області, облвиборчком мав організувати перерахунок голосів виборців на виборах в облраду на 120 дільницях 6 районів Одеської області: у Болградському і Арцизькому повністю, в Ізмаїльському, Ренійському, Кілійському, Тарутинському - частково.

Однією з головних проблем, що призвели до перерахунку голосів. В.БЄЛОУСЮК назвав «непрофесіоналізм членів комісій». Партії «висунули в комісії аби кого, а не справжніх професіоналів», – сказав глава облтервиборчкому. Це, за його твердженням, і призвело до збоїв в роботі територіальної виборчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, до перерахунку голосів переможцями виборів в Одеську обласну раду були оголошені 7 політичних сил. 49 місць у Партії регіонів, 20 було у СПУ, 14 – у БЮТ, у Блоку Наталії Вітренко було 11 місць, Блоку Литвина - 11 місць, “НСНУ” – 9, у Партії пенсіонерів було 6 місць.